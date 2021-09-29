融创中国引领中国房地产股反弹

融创中国周二引领中国房地产股反弹，此前这家房地产开发商淡化了一份流出的向政府请求帮助的文件，而且中国央行也释出信号，将支持房地产行业。

在香港上市的融创中国在官方微信公众号上称，流出的文本是公司代表准备向东部城市绍兴的地方政府官员汇报的腹稿。该公司说，该草案在该代表因操作失误在一个房地产交流群分享后泄露了。

融创中国在周二表示：“公司从未有过、也没有任何需求和意愿向政府提交类似报告。”该公司还称，融创集团在全国范围内的项目建设运营正常、销售良好。

据《华尔街日报》报道，融创中国股价大涨15%，收复了前两个交易日急跌导致的大部分跌幅；当时的下跌令该公司股价跌至四年多来的最低点。

受中国央行一份通知的影响，融创中国很多竞争对手的股票也跃升。在中国央行货币政策委员会例会后，央行在周一表示，将“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。

碧桂园、万科和中国海外发展都跳涨了约6%至7%。最近拖欠国际债券还款的房地产巨头中国恒大也上涨了近5%。最近几天整个房地产板块的股票波动较大。

华兴证券宏观与策略研究主管Bruce Pang表示，投资者将央行的信息解读为积极信号，认为有关部门可能微调房地产政策，以维持金融和社会稳定。

Pang说，虽然中国政府的整顿行动风向不太可能逆转，但有可能放松对抵押贷款的限制，并引导一些房地产巨头重组。

尽管周二出现反弹，但Union Bancaire Privee的亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示，他对该行业仍持谨慎态度。

Casanova说，即使其中一些公司有较好的基本面，但它们仍然受到中国恒大对该行业的波及风险、降低杠杆率的宏观审慎规则的影响，也受到自上而下遏制房价投机活动的影响。

他说："在债务方面，该行业在今年剩余时间及2022年还面临着高额债务到期，因此我们预计这也会导致更多的波动。"