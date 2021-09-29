专家：孟晚舟供词无助于美国起诉华为

华为首席财务官孟晚舟承认，她在华为与伊朗的业务往来误导了汇丰银行。虽然孟晚舟上周对一些事情的承认是这起金融欺诈指控的核心，但法律专家们认为，检察官很难或许根本不可能在庭审中用来起诉华为。

据路透社报道，专家们说，如果美国政府试图在为避免庭审而进行的谈判中将此作为筹码，华为可能会说孟晚舟承认是因为被讹诈，甚至说这是伪造的。

上周五，布鲁克林的一名美国法官接受了孟晚舟和美国检察官达成的暂缓起诉协议。孟晚舟在加拿大通过视频出庭，自2018年被拘捕以来，她一直在为避免被引渡至美国而抗争。

作为协议的一部分，孟晚舟承认，华为控制着一家在伊朗运营的公司，其员工是华为的员工，而且她在2013年与一家全球银行的高管会面时对该公司所做陈述不实。之前报导称这家全球银行就是汇丰控股。

纽约白领犯罪辩护律师里奥佩尔（Roland Riopelle）说，协议中列出的事实陈述可以视为华为一名高管作出的承认，“但如果她不能接受交叉询问，则几乎肯定这是不能采纳的”。

孟晚舟于周五乘飞机回到中国，不太可能再回来帮助美国政府起诉她父亲任正非创办的华为。

在其他案件中，检察官通常会传唤像孟晚舟这样的人作为证人出庭，就他们与政府的协议作证。但如果孟晚舟不到庭，华为就不能行使美国宪法第六修正案所赋予的权利，在法庭上与她对质。

另一名纽约辩护律师斯蒂尔曼（Charles Stillman）说：“如果她不回来，没有人有机会对她进行交叉询问，那就是不能采信的。”

事实陈述书中指出，Skycom是一家在伊朗有业务的香港公司，但是由华为所控制。事实陈述书显示，Skycom并非如孟晚舟所说的是业务伙伴，而孟晚舟做出了不实陈述，声称华为的运营符合相关法律、规范及制裁规定。

检察官称，孟晚舟及同僚的诈欺行为是为了获得全球金融机构在违反美国制裁伊朗规定情况下的银行服务。

多位专家认为，美国司法部在与公司律师洽谈避免审判时也可能拿出这份事实陈述书，甚至是在其可能不会获准列为证据的情形下。

经常处理有关白领犯罪和跨境等一些知名案件的华盛顿律师莫里洛（Juan Morillo）说，这“让他们在与华为的谈判中获得一些额外筹码”。但是，华为可能辩称孟晚舟的协议也是“勒索的产物”，因为她可能觉得自己是为了获得自由而被迫签署协议。所以最终，他认为事实陈述书的价值将微乎其微。

华为还可以指出自己并未签署该协议，不受其约束。莫里洛说：“我遇到过类似的情况，这就是华为的策略，他们会说‘这是捏造的。这是敲诈勒索的产物，对我们根本没有约束力’。”

华为面临电汇欺诈、银行欺诈和包括孟在内的共谋指控。该公司面临的其它指控还包括违反对伊朗的制裁、妨碍司法公正以及密谋窃取美国科技公司商业机密。华为不承认这些罪名。