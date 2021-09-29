王毅：美英澳核潜艇合作带来三大隐患

中国国务委员兼外长王毅昨天说，美国、英国与澳大利亚结成三方安全伙伴关系并计划展开核潜艇合作，给地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患，包括冷战回潮。

根据中国外交部官网发出的新闻稿，王毅以视频方式同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话时说，美国、英国与澳澳洲结成三方安全伙伴关系并计划展开核潜艇合作，国际社会特别是亚太国家高度关注和警惕。

王毅强调，中方认为，此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患：一，冷战回潮。三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣示，拉帮结伙炮制盎格鲁-撒克逊“小圈子”，将地缘私利置于国际团结之上，这是典型的冷战思维。

二，是军备竞赛的隐患。王毅指出，此举将刺激一些地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。美方一方面以发展核技术为由制裁、打压一些国家，另一方面自己又公然向无核国家转移核技术，这是典型的双重标准。

三，是核扩散的隐患。以建造核动力潜艇为由，向无核国家提供可用于制造核武器的核原料，将使武器级的高浓铀脱离必要监管，带来巨大核扩散风险。王毅批评，此举将冲击核不扩散体系，损害《南太无核区条约》，破坏东盟（亚细安）国家建立东南亚无核区的努力。这是典型的藐视规则。

王毅强调，在美英澳加强军事联系、强化集团对抗之时，中国提出全球发展倡议，正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。“谁在煽动冲突对抗，危及和平稳定，谁在推动区域融合，促进和平发展，一目了然，对比鲜明。”

王毅最后呼吁美英澳顺应时代潮流，改弦更张，为地区和平稳定发挥建设性作用。