安徽省政府：出生人口呈“断崖式下降”

中国安徽省出生人口年增长率持续下降。安徽省政府在文件中写道，该省“人口形势极为严峻”，出生人口“整体呈断崖式下降趋势”。

据安徽省政府网站消息，该省在9月27日至10月26日，就《安徽省人口与计划生育条例（修订草案征求意见稿）》向公众征求意见。意见稿规定，结婚公民增加婚假十天；女方延长产假90天；男方享受三十天护理假；在子女六周岁以前，每年给予父母双方各10天育儿假等。

安徽省的说明提到，安徽省出生人口连续四年减少，人口形势极为严峻。2017年至2021年出生人口分别为98.4万、86.5万、76.6万、64.5万、53万（预测），年增长率为-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%，整体呈断崖式下降趋势。

据第一财经报道，人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整说，目前育龄妇女越来越少，再加上随着经济社会的快速发展，人们的生育观念和行为都发生了根本性变化，少生晚生已经成为普遍趋势。在这样的背景下，即使实行了单独二孩政策、全面两孩政策，现在要实行三孩政策，也很难在短期内扭转生育数量越来越少的趋势。

董玉整说：“从这个意义上来说，总人口负增长的趋势已经不是一个未来问题，而是一个现实问题。”2021年即使总人口有增长，但增长数字也会很小，所以总人口负增长已经是一个不可避免的趋势。

董玉整分析，现实生活中婚恋、生育、教育、养育的成本居高不下，已经成为了人们普遍的负担，严重影响了生育动力。尽管有不少人有生育的意愿，但现实压力大，导致不愿生、不敢生，加上一些身体的原因生不了。因此，从政策效果来看，在短期内很难达到预期目标，很难产生所谓的生育高峰。