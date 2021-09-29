恒大出售盛京股权 沈阳国资接盘

中国恒大以接近100亿人民币（约20亿新元）的价格，出售了盛京银行已发行股份的19.93%。

据第一财经报道，中国恒大公告，公司一家全资子公司将其持有盛京银行约17.53亿股的非流通内资股转让予受让方沈阳盛京金控投资集团有限公司，将其持有盛京银行17亿5315万7895的非流通内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%转让予受让方。

公告公布，出售盛京银行非流通的内资股的对价为每股人民币5.70元，合计人民币99亿9300万0001.50元。对价是经转让方与受让方公平磋商后决定。次增持后，沈阳市国资在盛京银行的持股比例合计达到29.54%。

盛京银行是根据中国法律于1997年9月10日在中国注册成立的股份有限公司。盛京银行及其附属公司主要是在中国内地提供公司及个人存款、贷款和垫款、支付结算、资金业务及中国银保监会批准的其他银行服务。

恒大表示，公司流动性问题对盛京银行造成巨大负面影响，引入国企受让方作为大股东，有助稳定盛京银行的经营，同时有助于本公司仍持有的盛京银行14.57%股权的增值保值。

出售事项的交割需要得到盛京银行的配合，盛京银行要求，出售事项全部所得款项需用作偿还恒大集团对盛京银行的相关债务。

盛京金控是一从事产业投资、资本经营、资产管理等业务的国家控股企业，由沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股58.3346%、沈阳市财政局持股30.73788%、沈阳市城市建设投资集团有限公司持股6.25%及辽宁省财政厅持股5.0366%。