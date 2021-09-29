民众党支持度快追上国民党？民调：差距小

台湾民意基金会昨天公布最新民调显示，在政党支持度上，民党与民众党差距仅有6个百分点。

据联合网报道，民调显示，30.1%受访者支持台湾民进党；19.3%支持国民党；13.3%支持民众党；3%支持时代力量；2.4％支持台湾基进；1.3％支持其他政党；29.7％没特别支持哪一个政党；1%不知道、拒答。国民党与民众党差距仅有6个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析说，国民党45岁以上中老年选民占全体支持者七成，显示支持者老化问题相当严重；国民党政党支持度与上月相比，下滑0.9个百分点，且时逢党主席选举期间，是否有特定意涵，值得推敲。

游盈隆指出，从台湾六都16县市的角度看，民进党支持者除了台北市和桃园市支持者略少于国民党外，其他地区都有很明显的领先优势；国民党主力在北台湾，足以和民进党抗衡，中台湾仅次于民进党，南台湾则几乎已落后民众党。

民调显示，台南市部分，民进党支持者占43％，民众党16.1％，国民党7.4％，25.1％中性选民，其他8.4％；高雄市部分，民进党支持者35.8％，民众党17.7％，国民党13.3％，23.9％中性选民，其他9.2％。

游盈隆分析，国民党在每一个年龄层支持者都和民进党有明显差距，且越年轻差距越明显；民众党方面，20至24岁年轻选民中，拥有21.7％支持者，远超过国民党的6.8％，足以和民进党23.5％分庭抗礼。

游盈隆指出，在25至54岁青壮选民中，民众党已经可以和国民党互别苗头，但和民进党比就是小巫见大巫，但在55岁以上选民中，民众党就像侏儒一样，难以和民进党及国民党这两大巨人争雄。