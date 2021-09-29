美国指中国阻挠航司采购波音飞机

美国商务部长雷蒙多周二指出，中国政府正在阻挠国内航空公司购买“数以百亿美元计”的美国制造的波音飞机。

据路透社报道，雷蒙多指出，中国没有遵守其在2020年作出的购买美国产品的承诺，这是与上届政府达成的贸易协议的一部分。她在华盛顿发表演讲后的问答环节中说：“我不知道波音是否在场. ...中国的航空公司想购买数以百亿美元计的飞机，但中国政府却在阻挠。”

波音公司股价周二收盘下跌2.6%，至218.41美元（296.73新元）。

她还在周二播出的美国全国公共广播电台(NPR)的采访中说：“中国人需要遵守规则。我们要向他们施压，让他们负起责任。”

波音公司首席执行官卡尔霍恩（Dave Calhoun）在3月敦促美国不要将对华贸易与人权和其他议题上同中国的争端混为一谈。卡尔霍恩当时说：“我希望我们能将知识产权、人权和其他问题与贸易分隔开来，继续鼓励这两个经济巨头之间的自由贸易环境。我们承受不起被挡在那个市场之外的后果。”

波音上周小幅提高对中国未来20年飞机需求的预估，押注中国将迅速走出疫情，以及未来中国廉航和电子商务的增长。

波音估计，中国航空业者到2040年将需要8700架新飞机，比其去年预测的8600架飞机高出1.2%。按标价计算，这些飞机将价值1.47万亿美元。

在两起致命的坠机事故后，中国民用航空局是第一个停飞737 MAX飞机的监管机构，目前尚未批准该机型在中国恢复运营。中国占了波音所有飞机订单的四分之一。