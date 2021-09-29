中国官媒：拉闸限电里没那么多“大棋”

中国官媒发文批评说，在最近“限电停工潮”中，有自媒体趁势又兜售起了所谓的“大棋论”，将限电说成是“国家在下一盘大棋”，称这背后是“一场国际大宗商品定价权争夺战”，这些说法遮蔽了电煤供给短缺的基本事实。

中国央视网评论文章指出，部分自媒体兜售起了所谓的“大棋论”，将限电说成是“国家在下一盘大棋”，称这背后是“一场国际大宗商品定价权争夺战”“一场国与国之间的金融战”。这些颇具误导性的观点，在乱带节奏中产生了不小的“低级红”“高级黑”的效果。

文章指出，只要懂些专业知识、有些基本了解，相信常识、回归理性，就不会扯出那么多“大棋”来。此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响。

中国央视网指出，当前中国国内动力煤、炼焦煤产能明显收缩，加上煤炭进口量减少，蒙煤通关量偏低，电煤供给短缺明显。这跟中国经济复苏伴生的高用电需求，显然不匹配。

文章指出，部分地方紧急限电，还跟没把握好产业升级节奏、没做好平时能源管理工作、没跳出运动式减碳窠臼有关。

文章强调，所谓“大棋论”遮蔽了电煤供给短缺的基本事实，营造了“为了限产而限电”的既视感和“用电紧张纯属人为设限”的错位认知，不啻为用反智论调去刺激社会情绪。对此，中国人民应在“尊崇常识”驱动下对此类“大棋论”直接果断地说“不”。

中国央视网的这番评论，登上微博热搜榜，已经获得5亿阅读量和3.7万评论。