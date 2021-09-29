投资者：中国电力紧张对经济的威胁 使恒大危机相形见绌

中国电力供应紧张导致全国多地工厂停工，对经济构成的威胁可能比恒大集团债务危机大得多，促使投资者回避钢铁和建筑等易受电力短缺影响的行业。

据路透社报道，受煤炭供应短缺、更严格的排放标准以及制造商和工业的强烈需求影响，中国正面临电力紧张情况，引发大面积限电。由于电力短缺和政府要求达到能源和碳减排目标，多家工厂已经停止运营。

高盛和野村已经因此下调了今年中国经济增长预估。中国化工生产商、汽车制造商和航运公司的股价大幅下跌，而可再生能源类股飙升。

投资者认为，这些问题的潜在规模可能会使房地产开发商恒大的流动性问题所带来的任何影响都相形见绌。恒大负债3050亿美元，该公司的问题本月搅乱地产股和债券。

报道引述Water Wisdom Asset Management对冲基金经理Yuan Yuwei说：“恒大的危机已经持续了一段时间，我认为风险会有针对性地化解。”

他说，停电将打破供需平衡，对消费和实体经济造成直接冲击。“其后果更有可能失控”。

他目前的投资立场是押注水电公司，如国投电力控股有限公司和四川川投能源有限公司，同时做空钢铁企业和燃煤发电企业。

相比之下，一些受到恒大危机重创的地产股已经开始反弹，因为部分投资者认为市场反应过度。

“我们一直在减持房地产开发类股，但已经趁着这一板块疲软时逐渐买入”，GAM Investments驻香港的投资经理Rob Mumford说。“对于目前没有陷入困境的公司来说，显然估值被压低了。”

然而，至少到目前为止，很少有投资者想要在受电力短缺打击的公司中捡便宜，因为担心情况可能进一步恶化。

追踪铜铝公司等有色金属制造商的指数--中证细分有色指数本月以来下跌15%。中国大型钢铁制造商的股票暴跌，宝钢股份和鞍钢股份自9月中旬的近期高点都下跌了20%以上。

路透社称，自8月中旬以来，中国相继有20个省市自治区开启限电、限产，包括广东、浙江和江苏等制造业中心，给公司盈利带来了压力。

摩根士丹利分析师在周一发表的一份报告中写道，钢铁、铝和水泥的生产以及基础设施建设将立即受到限电和供应限制的影响，并称这种影响可能会波及到下游的航运和汽车等更多行业。

对冲基金公司同亨投资的副总经理杨廷武说，他现在更喜欢工厂少的公司，中国对能源和碳排放的限制“短期内对整体经济来说是个坏消息”。