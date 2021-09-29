欧盟表示尽管存在分歧 欧洲和中国必须持续对话

根据欧盟的一份声明，欧盟外交及安全政策高级代表博雷利周二在视频通话中对中国国务委员兼外长王毅表示，尽管双方存在分歧，但欧盟和中国必须继续在一些问题上进行接触。

据路透社报道，欧盟表示：“博雷利指出，虽然分歧仍然存在，但欧盟和中国需要继续在一些重要领域进行深入接触”，并称博雷尔强调了欧洲印太战略的包容性和合作性。

根据中国外交部官网发出的新闻稿，王毅表示，应巩固好双方接触的积极势头，增进政治互信，妥善管控分歧，为应对全球性挑战作出中欧两大力量的贡献。

王毅也说，双方要筹备好下阶段中欧高层交往，为双边关系发展注入新动力。同时，就新一轮经贸、数字高层对话加强协调等。

据报道，欧盟对其最重要的贸易伙伴之一的中国采取了比美国更柔和的立场。美国与澳洲和英国签署了一项新安全协议（AUKUS），外界广泛认为此举旨在应对中国在太平洋地区不断上升的影响力。

但批评者说，在澳洲放弃与法国的协议改为购买美国潜艇，激怒了法国之后，该协议削弱了美国总统拜登为争取法国等盟友加入而做出的更广泛努力。

据一位发言人称，博雷尔对拜登和法国总统马克龙的联合声明表示欢迎，对修补跨大西洋关系的最新尝试表示支持；美法在声明中同意进行会谈，以便在潜艇争端后重建信任。