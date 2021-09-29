任正非：华为要招会使“洋枪洋炮”的“高鼻子”

中国科技巨头华为昨天发出一份创办人任正非的内部讲话，他称华为要招募一些会使“洋枪洋炮”的“高鼻子”外国人才，并用三五年时间，从以前的“土八路”走向国际化。

华为内部员工社区平台“华为心声社区”昨天公布任正非8月12日在公司内部的讲话。

任正非首先指出，华为处在战略生存和发展的关键时期，要更加积极进取获取全世界最优秀的人才，除了在中国国内“坚持舀到最上层的那瓢油”，加大海外留学生招聘力度，也要关注“高鼻子”人才的获取，并给予海外研究所更多预算。

他进一步说，由于美国对部分硕博留学签证申请进行限制，未来在美留学回中国的优秀人才将逐渐减少，因此，华为要另辟途径，吸引在欧美读书和工作的其他国家人才。

任正非要求，华为的海外研究院所要承担招贤纳才的责任和使命，“我们要把北美研究所转成一个人才招聘所，去看看论文，去找找人才，喝喝咖啡。一杯咖啡吸收宇宙能量。不仅是所长，各级专家都要参与进来”。

他强调，不仅是北美，华为各海外研究所都一样，要为华为共同构建全球人才网络。

任正非说，要招一些会使“洋枪洋炮”的“高鼻子”进来华为，并用三五年时间，把华为从以前的主“土八路”逐渐走向国际化。同时，也要专门去找“高鼻子”，尤其是在美国欧洲留学或工作过的各国优秀人才，吸引来中国工作。

他表示，华为的海外研究所是以研究为主体，不是以产品开发为主体，对于一些从事产品开发的人才，要动员他们来中国工作一段时间。

任正非还强调，支持一些欧美优秀博士，到中国进入华为与高校联合的博士后工作站进行研究，“也可以（写）推荐信给高校，肥沃国家土地”。

另据新华社报道，中共总书记兼中国国家主席习近平昨天在中央人才工作会议上提出实施新时代人才强国战略，全方位培养、引进、用好人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地，为2035年基本实现社会主义现代化提供人才支撑，为2050年全面建成社会主义现代化强国打好人才基础。

