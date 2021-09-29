中国官媒：房地产调控不可轻言放松

中国国务院主办的中央直属党报《经济日报》周三发表评论文章指，不能因为个别房企和个别城市房地产市场出现一些新情况，就轻言放松调控。“房住不炒”，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。

文章指出，房价整体涨幅延续回落态势，表明一段时间以来房地产长效机制建设取得积极成效，房地产市场过热的态势得到抑制。从局部看，个别企业债务危机和个别城市出现土地流拍、房价下行城市个数增多等，目前尚属个别的情况。因此既应高度重视，避免风险扩大化，更应该理性看待并从中吸取教训。

《经济日报》指出：“三线四档房地产企业融资管理规则是衡量企业金融风险的具体指标，当前三条红线均踩的高风险红档企业是少数，处于绿档不踩线的企业仍是大多数。”

文章提到，个别房企出现的经营困难对于整个行业发展的影响还需要观察。土地市场的降温与土拍规则的变化相关，更多城市要求“竞品质”，对企业的要求提高，同时叠加企业资金压力增加、利润预期降低等因素，导致房企对拿地的观望情绪上升，土拍规则的优化有助于稳定土地市场和稳地价。

文章指出，行业调整期出现短期阵痛在所难免，这有利于其长远可持续发展。房地产行业正告别过去大规模扩张的阶段，走在回归理性和稳健发展的道路上，住房也从过于强调其投资属性向居住属性转变。“化解经营过程中的金融风险，将杠杆率和负债水平保持在合理区间，不仅是眼下的首要任务，更应成为房企的长期坚持。”

在今年一系列强力楼市调控重拳下，8月中国70城房价环比涨势跌至年内新低，二手房市场更是骤然降温，环比下行城市个数升至近两年高位；当月房地产投资同比几乎停滞不前，而销售面积跌幅近两成或预示着房企资金链紧张局面还会继续恶化。

目前楼市已步入下行通道，部分城市已祭出“限跌令”，一些业内人士认为，当前需提防楼市过快下行的风险。

据路透社报道，恒大危局未解之时，中国央行最新强调维护房地产市场健康发展。分析人士认为，叠加多地限产限电来袭，国内通胀压力渐起，在全球政策收紧大背景下，中国重回宽松轨道的可能性不大；而为防范风险，不排除会有“急救针”性质的房地产行业微调政策出现。