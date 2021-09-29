中国拟推动10家物联网成百亿龙头

中国工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室等八部门周三联合发布物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，提出推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业，发展一批专精特新“小巨人”企业。

据中国工业和信息化部官网消息，中国计划到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。

重点任务包括突破关键核心技术。贯通“云、网、端”，围绕信息感知、信息传输、信息处理等产业链关键环节，体系化部署创新链。实施“揭榜挂帅”制度，鼓励和支持骨干企业加大关键核心技术攻关力度，突破智能感知、新型短距离通信、高精度定位等关键共性技术，补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板，进一步提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力。

中国国家主席习近平在中央人才工作会议上要求，到2025年，全社会研发经费投入大幅增长，科技创新主力军队伍建设取得重要进展，在关键核心技术领域拥有一大批战略科技人才、一流科技领军人才和创新团队；可在北京、上海、粤港澳大湾区建设高水平人才高地，开展人才发展体制机制综合改革试点。

