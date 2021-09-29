新世界成立非牟利房社企 成员包括港地政总署前署长

香港特首林郑月娥下周三（10月6日）将发表任内最后一份《施政报告》，房屋土地议题料续成为民生议题重点。在舆论关注香港发展商将如可协助解决香港住房问题之际，新世界发展宣布，将成立全新非牟利房社企新世界建好生活 (New World Build for Good)，冀结合商界及民间力量，以创新思维解决困扰香港多年的住屋问题。

据香港01报道，新世界介绍，集团发展过去一直关注香港房屋及土地供应问题，提倡以创新大胆的新模式回馈社会，实践集团对“环境、社会及企业管治”(ESG) 的企业可持续发展理念。

据介绍，新成立的“新世界建好生活”房社企，自去年开始筹备，联同多名来自土地规划、房屋、经济及民生领域的专家，共同探讨可持续发展的房屋供应方式，将循多个方向务实研究，寻找纾缓房屋供应短缺的短、中期措施及长远新方向，并推展落实相关的先导计划，协助解决香港的住屋问题，令市民安居乐业。

“新世界建好生活”由新世界行政总裁郑志刚担任主席，并设立由各界专家组成的咨询委员会，始创成员包括地政总署前署长刘励超、香港中文大学经济学系副教授庄太量、公屋联会总干事招国伟、香港测量师学会前会长何巨业等，陆续将会有更多专家成员加入。

新世界介绍，咨询委员会将探讨社会各阶层长期面对的住屋困境，不论是年轻家庭上车难、公屋轮候时间持续延长，抑或随着人口老化却缺乏“长者友善房屋”等，并进行深入研究，期望在现时公营、资助及私楼等房屋类型以外，提供更多元化选项，让港人特别是年轻人更容易置业，完善房屋阶梯，贯彻集团创造共享价值的理念，达致官、民、商三方共赢。 “新世界建好生活”将尽快公布研究方向及具体而可行的方案。

咨询委员会成员之一刘励超说，要解决长期困扰香港的住屋及土地问题，必须要有创新的思维及付诸行动的能力。他将跟其他委员将利用各自的知识及经验，全面探讨并提出可行建议，通过非牟利房社企“新世界建好生活”，以创新的模式提供可负担及可持续发展房屋，期望为解决香港土地房屋问题尽一分力。