海航债务重整方案浮出水面

涉及数万家债权人的海航系公司破产重整案渐入尾声，周三上午举行的第二次债权人会议对重整计划草案进行投票。草案显示，每家债权人能获得一次性现金清偿的普通债权仅为3万元（人民币，下同，6300.21新元），超出部分将以普通类信托份额受偿。

据彭博社报道，记者看到的草案显示，拟成立的信托计划底层资产包括但不限于各类上市公司股票等股权投资类资产，及应收账款等其他资产，债权人成为信托受益人后，即享有海航集团及320家相关公司整体财产利益，可以分享重整后相关企业的运营及处置收益，对超出3万元的普通债权，除救助贷款以外，按照统一比例以普通类信托份额受偿。

相较此前海航基础及和海航控股等普通债权人可以转上市公司A股股票的方案，非上市公司主体的债权人距离拿回现金可能需要更为漫长等待，回收率也不乐观。

据之前的披露，海航集团的重整中，航空主业和机场板块分别有辽宁方大集团实业有限公司和海南省发展控股有限公司作为战略投资者参与。战投的参与提升了海航控股和海航基础的普通债权清偿率，这两个主体相关公司的小额兑付款为10万元，高于集团的3万元，同时转为上市公司股票的选项比信托份额具有更好的流动性以及现金可得性。

记者周三早间致电海航集团重整管理人未能接通；海航集团的媒体关系代表拒绝置评。方案需经过债权人和出资人表决通过，并经法院裁定批准后方可生效。目前尚不清楚何时会公布投票结果。

草案显示，截至2021年9月13日，债权人向管理人申报了近1.5万亿元的债权，其中约一半债权已裁定确认或者预计可裁定确认，暂缓确定的约896亿元。