港金管局与内地研究扩大人民币股市交易使用

香港金管局总裁余伟文周三表示，现在是推动人民币国际化的合适时机，金管局正与其他监管机构研究关于扩大人民币在香港股票市场中使用的市场建议，希望能够很快提出一些实用的建议。

据路透社报道，余伟文在财资市场高峰会上致辞时指出，迄今整体人民币的国际使用量依然较低，与中国经济实力不相称。有评论认为若要促进人民币的贸易结算量，首先要促进人民币在投资市场的交易。

而他认为，香港拥有最大的离岸人民币存款基础，但在股市交易中扩大人民币的使用可能是最难的部分。不过，鉴于股票市场是香港金融市场的重要组成部分，在这一领域推广人民币的使用实际上有助于推动相关的人民币外汇、衍生品或融资活动，同时也丰富了人民币产品基础。

他指出，在香港的资本市场交易中促进人民币的使用需要三个因素，就是流动性、产品和基础设施。流动性是市场发展的最重要元素，没有流动性，市场就很难顺利和有效地进行交易，甚至难以开发产品。

他说：“但需要仔细考虑的是，如何推动发行人和投资者对人民币股票产品的需求，如何确保价格的衔接，以及如果香港上市的股票有人民币和港元的双柜台，如何减少市场分化的风险。我们希望能够很快提出一些实用的建议。”

余伟文认为，香港有能力推动人民币国际化进程，而且目前正是合适时机，因为疫情大流行后中国经济复苏步伐较其他国家快，但除宏观面外，投资资金流是主要动力，随着人民币资产获纳入国际指数，国际投资者有大量资金流入内地；另一方面，愈来愈多内地投资者向外投资以更有效地管理其财富管理和分散投资。

事实上，最近内地出台多项措施均有助加快人民币国际化，包括粤港澳大湾区“跨境理财通”实施细则正式公布，于9月24日上线的中港债券“南向通”。

还有，广东省和深圳市首次境外人民币计价地方政府债将在10月启航，分别于澳门和香港发行22亿元（人民币，下同，4.62亿新元）及不超过50亿元人民币。这些举措不但有利于促进跨境资金流动，也为金融业界产品创新提供空间。

中国央行此前发布“2021年人民币国际化报告”要求，将进一步完善人民币跨境使用的政策支持体系和基础设施安排，推动金融市场双向开放，发展离岸人民币市场，为市场主体使用人民币营造更加便利的环境。

