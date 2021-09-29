消息：台导弹增产厂房将完工 雄升和万剑产能倍增

台湾行政院提出上限为2400亿元（新台币，下同，117.17亿新元）的《海空战力提升计划采购特别条例草案》，将在五年内进行包括雄升丶万剑丶增程雄三等导弹系统量产任务。消息人士透露，其中台湾中科院投入近25亿元打造的“导弹增产厂房”即将完工，导弹产能将高出现行产能数倍之多。

据《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会今天将安排机密的考察任务，前往生产各型导弹的中科院系统制造中心进行现地考察，主要就是针对行政院提出的“海空战力提升计划采购特别条例草案”相关项目内容及数量，以及中科院对于导弹加速量产所做的准备计划，进行全盘的了解。

消息人士透露，台湾中科院先前的各型导弹生产流程过于传统，导致产能不高，中远程导弹的月产能仅在个位数，不符合当前军事安全情势所需。中科院已经在这两年期间，投入相当高的经费，打造各式系统产能提升厂房，以及建造提升导弹产能的导弹增产厂房。

台湾中科院公开的2021年营运预算书显示，导弹增产厂房（含建筑及设备）共计投资经费达24亿8千余万元，规划在今年年底前完工启用，而各式武器系统产能提升厂房（含建筑及设备）投资经费为43亿3千余万元，同样规划在今年年底前完成。

“海空战力提升计划采购特别条例草案”要求，在2022年至2026年的五年内进行量产，涵盖10项增产内容：沱江级舰后续量产（含第一阶段丶第二阶段等两项）丶雄二雄三导弹及机动车组丶雄三导弹增程型及机动车组丶海巡舰艇加装雄风导弹发射系统及通信指管装备丶天弓三型导弹丶剑翔无人机丶万剑导弹丶雄升导弹丶陆射剑二导弹。