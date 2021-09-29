美机构：中国对外援助资金超过日美总和

美国民间调查机构AidData实验室统计发现，中国从提出“一带一路”经济带构想的2013年起，在五年中提供给发展中国家的开发援助资金增至年均850亿美元（1153.8亿新元），约为此前的2.7倍，该金额超过了日美等国同期合计金额。该机构指出，中国通过设置对本国有利的贷款条件，以不透明的方式增强控制力。

据共同社报道，AidData实验室详细统计了过去约20年中国与亚非等165个国家间的超过1.3万个项目发现，在2000至2012年的13年中，美国和中国的开发援助分别为年均340亿美元和320亿美元，基本处于同等规模。但到了2013至2017年，中国的援助金额“令人惊异地增加”到年均850亿美元，远超美国的370亿美元和日本的250亿美元。

与以政府开发援助（ODA）为核心的日美形成对比，中国的援助主要是ODA以外的贷款。约六成贷款附带保险及抵押，设定了对中国有利的条件。

提出“一带一路”之前，发展中国家的政府是主要贷款对象，不过近年来，中国对发展中国家的国企及金融机构的贷款占到近七成。通过发展中国家政府的官方资料，已难以看清总体债务状况。有42个国家的对华债务超过其国内生产总值（GDP）的10%。

该机构还分析说，有35%的“一带一路”相关项目存在贪污腐败、环境问题及民众抗议问题。