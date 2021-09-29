中国外交部：愿同日本新执政团队推动关系沿着正确方向发展

对于岸田文雄将成日本下任首相，中国表示愿意同日本新一届执政团队在恪守中日四个政治文件的原则和精神下，深化合作‌‌，推动双边关系“沿着正确方向发展”。

日本前外长岸田文雄今天当选自民党新一任总裁，按惯例将接替菅义伟成为日本的第100任首相。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上回答记者提问时说：“我们也注意到了刚刚出来的有关选举的结果。中方愿意同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的‌‌各项原则和精神，深化各领域的务实合作‌‌，推动中日关系沿着正确方向发展。”

所谓的中日四个政治文件，是指两国实现邦交正常化以来签署的四个政治文件，分别为1972年恢复邦交时发表的《中日联合声明》、1978年两国签署的《中日和平友好条约》、1998年双方发表《中日联合宣言》及2008年两国发表的《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。其中提出的原则和精神，分别包括了“一个中国”原则，用和平手法解決一切争端，反对霸权主义，友好合作发展等等。

不过，在此次的日本自民党总裁选战中，中美博弈和台海局势成为了参选人发表政见的焦点。64岁的岸田文雄在这期间发表了不少对华强硬的言论，分析认为他是为了博取党内保守阵营的支持。

例如，岸田文雄9月13日曾在记者会上指出，“现在的中美冷战，不同于上世纪的美苏冷战，此前仅属于国防的较量，不包括经济的较量。如今的中国，在经济和军事上都强大。如果能够出任首相，（我）要设立一专门负责经济安全的部长职位。”

针对台海局势，他主张提高军事开支，应对日本周边的严峻国防环境，并称若有必要，不会盲目坚持必须把国防开支控制在国内生产总值的1%以下。他也认为，日本必须加强海岸警卫队的能力，并允许他们与日本自卫队合作，努力确保海上安全。

谈到香港和新疆时，他则提出要“维护民主价值观“，表示要在上台后委任专门负责人权问题的首席助理。