港九龙区10议员宣誓无效被DQ

香港政府今日公布，裁定九龙区10名区议员的宣誓无效（DQ），全部须离任，其余45名区议员的宣誓有效。

综合《星岛日报》和《明报》报道，港府上周五（24日）安排九龙区55名区议员宣誓，其中10人宣誓有效性存疑，被要求提交额外资料。

港府今日称，经考虑有关区议员的书面回复以及所有相关资料后，监誓人根据《基本法》第104条的解释所订下的原则及相关的法律规定，确定10名区议员的宣誓为全数为无效宣誓，丧失议员资格。

这10人分别是油尖旺区议会的胡穗珊、涂谨申、曾自鸣、朱江玮；深水埗区议会的刘伟聪；九龙城区议会的曾健超、郭天立、任国栋；黄大仙区议会的莫灏哲以及观塘区议会的梁翊婷。

任国栋接受质询时说，上周五（24日）收到政府提问时便解雇办事处职员，对于最终被DQ不感意外。他引述政府的DQ理据，包括“作出损害或有倾向损害《基本法》中以行政长官为主导的政治体制秩序的行为”、“作出损害或有倾向损害香港特别行政区的整体利益的行为”及“宣扬或支持‘港独’主张”，涉及他曾协助招募民主派立选初选义工、社交媒体帖文出现“光时”口号。

任国栋称，暂未考虑就DQ决定上诉，但形容自己“心力交瘁”，认为单靠个人力量难以与政府较量。