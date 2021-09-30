北京冬奥会不对境外观众售票

2022年北京冬奥会将实施闭环管理，并且不对境外观众售票。

据中国央视新闻报道，国际奥委会主席巴赫29日主持召开国际奥委会执行委员会会议。会议审议了北京2022年冬奥会和冬残奥会疫情防控关键政策。北京冬奥组委与国际奥委会建立了会商工作机制，在与国际奥委会、国际残奥委会共同研究讨论后，对各利益相关方关注的几个重点问题进行说明。

从1月23日至冬残奥会结束，北京冬奥将实施闭环管理。闭环管理涵盖抵离、交通、住宿、餐饮、竞赛、开闭幕式等所有涉冬奥场所。在闭环内，参与者将只能在冬奥会场地间活动，参加与本人训练、比赛和工作等有关活动。闭环内将使用冬奥会专用交通系统。

北京2022年冬奥会对参赛运动员执行“二选一”政策，即来华前14天完成全程疫苗接种者，入境后直接进入闭环管理；未接种或未完成全程接种的，入境后进行21天集中隔离观察。世界卫生组织或相关国际组织认可或相关国家/地区官方批准的所有疫苗均被承认。

除运动员和部分随队官员入住冬奥村外，所有注册人员都将入住北京冬奥组委签约饭店，遵守北京冬奥会疫情防控要求。所有进入闭环内的境内外冬奥参与人员和工作人员都将进行每日核酸检测。此外，北京冬奥组委还将为无法独立预定赛前或赛时航班的冬奥会各利益相关方提供帮助。

另外，为防止可能出现的新冠肺炎疫情传播，保证参赛各方安全，北京冬奥决定不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。