王毅批美英澳核潜艇合作给本地区带来五重危害

中国外长王毅昨天（29日）批评美国、英国和澳大利亚三国的核潜艇合作，给本地区带来五重危害，包括诱发新一轮军备竞赛。

据中国外交部官网信息，王毅当天分别同马来西亚、文莱外长通电话。三国外长就美国与英国、澳大利亚结成三方安全伙伴关系（AUKUS）并计划开展核潜艇合作交换看法，对此表示严重关切。

王毅认为，AUKUS此举有可能给本地区带来五重危害。除了诱发新一轮军备竞赛之外，其他危害包括制造核扩散风险、损害地区繁荣稳定、破坏东南亚无核区建设，以及引致冷战思维回潮。

王毅说，根据《核不扩散条约》，无核国家只能在监督保障条件下和平利用核能。核潜艇则是军用，且使用的燃料属于高浓缩铀，是可以直接制造核武器的核原料，而国际原子能机构又无法对核潜艇进行有效和即时的监督。美国对其它国家开发铀浓缩技术予以单边制裁，却对澳大利亚网开一面，这必将带来核技术及核原料扩散风险，冲击国际核不扩散体系。

他认为，核潜艇是战略安全力量，具备运载核武器的能力。澳大利亚此举将打破区域战略平衡，使其签署《南太平洋无核区条约》时所做的承诺变成一纸空文，对地区国家构成现实威胁，不排除导致其它国家效仿行事，开展新一轮军备竞赛，甚至跨越核门槛。

王毅称，AUKUS执意制造地区紧张局势，给本地区的和平稳定与发展蒙上了阴影。他也指AUKUS与“四边机制”（即美国、澳洲、印度和日本四方安全对话机制）一脉相承，都服从和服务于美国主导的“印太战略”，试图在本地区另搞一套、另起炉灶，旨在挑动地区阵营对立，进行地缘零和博弈，这是逆时代潮流而动，是冷战思维死灰复燃，应当引起本地区各国以及国际社会警惕和抵制。

王毅同马来西亚外长赛夫丁通电话时也说，中国将继续为马国抗疫提供支持，大力推进双方疫苗合作。中国愿同马国一道，继续高举团结抗疫大旗，坚持反对疫情污名化、溯源政治化的正义立场。