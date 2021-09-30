中国多地限电 部分大宗产品价格大涨

自8月以来，中国很多省份“拉闸限电”，部分大宗商品价格也出现大幅的拉升，甚至创下历史新高，这使得中国国内保供稳价的任务越发严峻。

据宝城期货报道，不完全统计显示，2021年8月下旬以来，已经有20个地区出台了力度不等的停电、限电措施。目前辽宁、黑龙江、吉林三省已经开始对居民用电进行限制，其余省份影响的是工业用电，主要集中在“双高”产业或项目，例如钢铁、电解铝、工业硅、煤化工、纺织印刷和化纤等，期货市场上钢铁、煤炭、甲醇、PVC等价格出现大涨。

对于铜产业而言，冶炼环节受影响很小，但下游加工行业受到波及。一级预警的地区，青海铜冶炼产能约为10万吨，宁夏几乎没有铜冶炼产能，广西地区铜冶炼产能约为100万吨，广东地区铜冶炼产能约为10万吨，福建铜冶炼产能约为78万吨，新疆地区铜冶炼产能约为15万吨，云南地区铜冶炼产能约为70万吨，江苏地区铜冶炼产能约为30万吨，陕西铜冶炼产能可以忽略不计。

铜冶炼产能较大的广西地区，能耗双控任务主要落在钢铁和电解铝行业上面，对铜冶炼没有限产要求。同样云南地区能耗双控也没有落在铜冶炼行业上面，9月13日，云南省发改委节能工作领导小组下发通知，对钢铁、水泥、黄磷、绿色铝、工业硅和煤电行业进行了产出控制。福建铜冶炼产能比较大，但是根据其工作部署，能耗双控主要在“两高”行业。

中国大约三分之一的铜冶炼产能是再生铜产能，据测算，相对于矿生铜，每生产一吨再生铜就可以少排放3.53吨二氧化碳。

从调研的数据来看，部分铜加工行业受到能耗双控下限产或者减产的波及。浙江、江苏、安徽、广东四地作为中国主要铜杆线生产集中地，其合计铜杆年产能612万吨。

据调研，江苏、广东两地限产影响最为明显。其中广东地区部分企业已经接到通知，例如中山地区“开4停4”，东莞地区自23日起停产四天，佛山地区企业陆续进入停产限产状态。

从限产的环节来看，高耗能企业拉丝厂限电尤为明显，甚至出现“开1停6”的窘境。江苏地区，多数企业尚未接到明确的限产通知，但部分企业已经开始主动停产、减产，主动进行节能降耗。

因此，对于“双高”行业而言，部分省份为完成能耗双控而进行政策性限电可能会在短期导致产出急剧下滑，价格会攀升，但是随着限电范围扩大，那么消费端也会受到影响，例如铜加工行业。

值得注意的是，“拉闸限电”这一因素并非对所有工业品价格都有驱动上涨的作用，且并非对部分供应受到影响的品种的作用一直是利好的，限电时间越长会给国民经济带来负反馈，波及终端消费，最终导致供需双弱。

