美欧加强合作遏制中国非市场贸易行为

美国和欧盟周三同意深化加强半导体供应链的跨大西洋合作、遏制中国的非市场贸易行为，以及采取更联合一致的立场来监管全球科技巨头。

据路透社报道，新成立的美欧贸易和技术委员会（TTC）周四举行首次会议，欧美双方的部长级官员承诺将在敏感两用技术投资及人工智能（AI）开发的审查方面互相合作。

美欧贸易和技术委员会声明稿并未提及中国，但指出“我们将一同持续保护我们的企业、消费者及劳工免受不公平贸易行为损害，特别是来自非市场经济体的不公平贸易行为，这些行为正在破坏全球贸易体系。”

美国总统拜登上任以来，保留了前任总统特朗普实施的关税措施，但拜登政府企图在对华政策上联合更多盟友，与特朗普时代作出区隔。

会议由美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪、欧盟贸易主管东布洛夫斯基和欧盟竞争事务执委维斯塔格主持。

美国和欧盟各国政府支持一项强化半导体供应链的联合声明，一开始将侧重缓解短期供应瓶颈，之后侧重于检视中长期的脆弱环节，并“从研究、设计到制造方面加强我们国内的半导体生态系统，以提高其韧性”。

声明指出，欧美将努力避免为吸引芯片投资而形成补贴竞赛，并寻求 “正确的激励措施”。

声明没有具体说明第二次TTC会议的时间框架，但欧盟官员认为，应该是2022年春季在欧洲举行。

随着美国和欧洲试图限制美国科技巨头如Alphabet旗下谷歌、面簿、苹果、亚马逊等公司日益增长的影响力，这种合作将使美国科技行业更难对抗新规则。

TTC成立了10个工作组，以深化在AI、气候和清洁技术、通信技术安全、滥用技术压制人权等领域的合作。

在华盛顿的几个科技行业组织表示，该行业不希望美国采用欧洲的数字监管方式。

欧盟官员说，与会者没有讨论欧美最大的贸易摩擦之一，即美国对钢铁和铝征收关税，导致欧盟对美国波本威士忌和摩托车征收报复性关税。

美国本月决定向澳洲提供核潜艇，促使澳洲取消了与法国签订的400亿美元（544.44亿新元）潜艇合同，引发法国震怒，差点导致TTC会议破局。

