哈尔滨三只宠物猫染冠病被强制安乐死

中国哈尔滨三只冠病检测呈阳性的宠物猫被强制实施安乐死。网民对此反应不一，有人赞成当地政府的做法，也有网民批评当地为了控制疫情反应过度。

据极目新闻报道，黑龙江省哈尔滨市确诊病例艾女士28日在隔离医院通过微博向网友发出求助信息。她介绍：“我是一名新冠确诊患者，目前正在医院接受治疗。社区通知，我的猫咪核酸检测结果呈阳性，要做安乐死。它们陪了我五六年，那么可爱，它们就是我的命。”

艾女士之后通过微博再次发声：“我的猫咪已经没了。”

艾女士家里养了三只小猫咪，其中一只陪伴她已长达五六年时间，另外两只和她共同生活也近四年时间。

艾女士今年9月确诊冠病，所在小区调整为中风险地区，实行封闭管理。艾女士被要求隔离治疗，为了不让猫咪忍饥挨饿，离家之前，她备足了猫粮和水。

社区工作人员27日电话告知她，三只小猫两次核酸检测结果均呈阳性，要给它们执行安乐死。

据新京报报道，社区工作人员说，目前没有救治感染冠病动物的机构，“如果不对猫进行处理，猫主人的居住环境会一直呈阳性。阳性的居住环境，她肯定不能回来居住，她们单元，甚至整个小区也不能回来居住，这样疫情就永远结束不了。”

焦急的艾女士通过微博向网友发出求助。得到了众多网友的关注和回应。但28日下午，因检测阳性三只猫已被安乐死。

该事件微博上引发一些网民批评。有网民说，“坚决不同意这种做法。说白了，这是一种逃避责任、粗暴、简单、懒惰的管理方式。”有网民说，“明明在现有条件下可以做更好，说到底是对私人财产和人权的不重视。”

也有网民认为政府做的没错：“要不然呢，谁去治疗？医药费谁承担？留着传染给人或者其他的动物吗？”

北京大成（武汉）律师事务所柴欣律师认为，对猫咪执行安乐死从法律上讲没有问题，毕竟动物不会老老实实遵守防疫规定，它们的活动范围很大，对周边居民以及其他动物来说都是一个很大的潜在隐患，目前防疫机构对动物感染后的防疫方法、治疗方案、流行调查都处于初期阶段，执行安乐死也是无奈之举。