中国核电满负荷运行 或开工更多机组

中国出现20年罕见的“拉闸限电”。知情人士透露，在此背景下，全中国的核电机组已经开足了马力，在满负荷运行中输出源源不断的电力。

据第一财经报道，中核集团透露，目前在运机组除了两台机组正在按计划进行换料大修外，其余22台机组均处于满功率运行状态。另有消息人士透露，除个别核电机组在停机大修外，中国广核集团的核电机组也处于满负荷运营状态。

中核集团与中广核是中国两大核电集团，官方资料显示，这两大集团目前管理着中国48台在运核电机组。

而原国家核安全局局长、中国核能行业协会副理事长赵成昆在接受采访时说，目前，全国51台在运核电机组除了个别的在停机大修外，其余的在满负荷运行。

中国国家发改委经济运行调节局相关负责人9月29日在回应“拉闸限电”时说，加快推进重要电源电网项目建设，保障煤电、气电机组充分出力，促进清洁能源多发满发，多渠道提升电力供应能力。

2021年1月至8月份，全中国发电设备累计平均利用2560小时，比上年同期增加112小时。其中，核电设备平均利用小时数为5219小时，比上年同期增加338小时，两者远高于全国平均水平。作为对比，同为清洁能源的风电的设备平均利用小时数只有1500小时，比上年同期增加83小时。

目前，在中国的能源结构占比中，核电的发电量占比还不到5%。

根据国家能源局核电司副司长史立山9月27日介绍，目前正在运行的核电机组有51台，装机容量5327万千瓦，在建核电20台，装机容量2269万千瓦。2020年的核电发电量3662亿千瓦时，占全国总发电量的4.9%。

这远远低于世界的平均水平。来自世界核协会发布官方数据显示，2021年上半年，全球核能总发电量2万5530 亿千瓦时，在电力结构中的占比约为 10%，其中法国高达 70.6%， 美国占 19.7%。

核电当前的局面有望得到破局，而且速度在稳步加快。在9月28日的一次公开活动上，中国工程院原副院长杜祥琬介绍，未来，中国每年争取开工核电机组六至八台左右，争取到2030年核电发电量占比达到8%左右。

通过梳理官方资料，记者发现，目前湖南、江西、湖北、河南、河北、四川、贵州、重庆、安徽、吉林和黑龙江等十余个内陆省份也在布局内陆核电。与此同时，广东、福建等沿海省份的内陆城市也在布局核电。

