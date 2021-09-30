中国重点房企利润率创近六年最低

中国房产信息集团（CRIC）监测的80家典型上市房企毛利润、净利润、归母净利润的增速中位值分别为12.5%、10.6%和6.0%，利润增速明显低于营收增速且处在历年来的较低水平。

据界面新闻报道，今年上半年，CRIC监测的80家典型上市房企整体实现营收收入2万6839亿元（人民币，下同，5648.9亿新元）、营业成本2万1039亿元，营收和营业成本的增速中位值分别为30.9%和40.9%。

数据上看，虽然营收增幅较去年同期有明显回升且处在历年较高水平，但这一数字不具备可持续性。主要原因在于，2020年上半年受疫情影响，项目竣工及交付结转普遍延迟、收入无法如期确认、上半年整体结算基数较低。

但仍有三成房企毛利同比降低，房企利润空间持续遭受挤压，行业利润增速自2019年出现拐点并表现出下行趋势。

上半年，行业80家典型上市房企毛利润、净利润、归母净利润的增速中位值分别为12.5%、10.6%和6.0%，利润增速明显低于营收增速且处在历年来的较低水平。

近年来，行业整体盈利能力面临较大的下行压力，其中利润率指标变化最为直观。

CRIC数据显示，今年上半年80家典型上市房企毛利率中位数仅为21.7%，同比降低1.6个百分点。净利率和归母净利率中位数分别降低0.6和1.7个百分点至9.3%和6.5%。三大核心指标均呈现下行趋势，上半年降幅较2020年进一步扩大。

值得注意的是，与历年相比，行业整体的利润率指标均已降至2015年以来的历史最低水平。

当前，针对房企投、融两端的调控力度不断加强，叠加市场下行的预期，企业利润空间和盈利水平持续受到挤压，上半年多数企业的利润率水平呈不同程度的下行。毛利率、归母净利率下行的房企分别达到58家和49家，近半数房企毛利率和归母净利率双降。

CRIC数据显示，今年上半年行业80家典型房企ROE中位数为5.86%，低于2020年同期6.33%。企业ROE普降，下降房企占比近六成。作为衡量企业运营水平、经营结果的重要指标，未来房企ROE水平以及稳定性将更加取决于企业自身业务模式、盈利模式、增长模式的创新。