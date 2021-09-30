“病媛”当事人晒病历本 否认曾直播带货

继中国官方狠批“佛媛”之后，有媒体刊文称，网上还出现了一批装病直播带货的“病媛”。不过，在报道中出现的照片主角通过微博澄清，自己既非主播也从未直播带货，自己当时的确在住院治病，并且晒出相关治疗证明。

《健康时报》28日发文指，继“佛媛”之后，网上还出现了一批“病媛”，她们总是在社交平台上，声称自己患甲状腺癌、甲状腺结节、乳腺癌、抑郁症。该文举例说，一位网红在某社交平台称，自己做了甲状腺手术，切除了脖子上的肿块，术后脖子上有明显伤疤。之后，这名网红向网友分享了自己的祛疤经验，并推荐某品牌的疤痕贴、手术贴和疤痕凝胶，并称，坚持使用可像她一样，使疤痕消失。

据中新社报道，“佛媛后再现病媛”的话题一度登上微博热搜，不过照片当事人此后在微博澄清说：“我要澄清一下，首先照片是我手术当天我老公给我拍的，本意是告诉亲朋好友们手术很顺利不用担心，并且没有化妆！”

当事人还写道：“说我带货，我不是主播从来没有过直播账号，从没带过货！发的那条视频也是有网友看到我脖子上的伤疤了，甲状腺病友会询问我一些相关事宜！”

该博主表示，会对此事进行维权。

另外，《健康时报》的报道涉及的其他几位当事人也都否认自己是“病媛”，称晒照片和相关药物也只是向网友们分享术后护理经验。