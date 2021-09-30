中国电动车企抢滩欧洲电动车市场

中国的电动汽车企业正在抢滩欧洲，希望在传统汽车巨头尚未做好准备之际分得欧洲市场的一块蛋糕，此时欧洲大陆的碳中和行动正进行得如火如荼。

据路透社报道，蔚来汽车曾在欧洲几乎从未耳闻，周四在奥斯陆推出其ES8电动SUV，这是蔚来汽车首次在中国之外的市场发力。该公司目前市值约为570亿美元（775.55亿新元）。

其他许多欧洲人不熟悉的中国品牌也已经开始，或者打算在欧洲销售电动汽车，其中包括爱驰汽车（Aiways）、比亚迪的唐、上汽集团旗下的名爵（MG）、东风旗下的岚图（VOYAH），还有长城汽车的欧拉（ORA）。

路透社评论说，以往的经验表明，要进军由许多知名汽车品牌占据、竞争激烈而拥挤的欧洲市场，对于中国汽车生产商来说并不容易。他们不但曾在战略上失策，还必须应对长期以来人们对中国产品的刻板印象，即廉价的大规模生产在质量上无法竞争。

蔚来汽车的CEO李斌告诉记者，他预计在一个“很难取得成功的”成熟市场，成功的道路很漫长。

李斌说，中国汽车企业可能需要十年时间才能在欧洲“站稳脚跟”。中国电动汽车企业小鹏汽车的CEO何小鹏也持同样看法。他告诉记者，公司需要十年时间才能在欧洲“打下一个良好的基础”。

这些造车新势力认为，他们握有一个机会窗口，最终能打开这个利润丰厚的市场。在这些公司中，许多家只生产过电动汽车。

尽管欧盟电动车销量去年增长一倍多，今年上半年也增长了130%，但传统汽车制造商仍处于逐步向电动车转型的过程中，尚未推出大量车型满足市场需求。

中国电动汽车制造商爱驰（Aiways）的海外业务主管克洛泽（Alexander Klose）说：“内燃机汽车市场上，每家大型车企都有完整的产品系列，与之相比，（电动车）市场还不是那么饱和，这就是我们认为有机会的地方。”

爱驰U5是一款跨界SUV，在德国、荷兰、比利时和法国销售。U5在德国的起价为3万欧元（4.74万新元），低于新车平均价格和大多数本地电动车价格，这还不包括9000欧元的电动车补贴。为了最大限度降低成本，U5只有四种颜色和两种配置。

中国汽车制造商加快进军欧洲的步伐，并正在尝试各种不同的商业模式。

路透社评论说：像宝马和特斯拉等西方顶级汽车制造商目前都在技术大国中国生产汽车，这一新现实可能弱化人们对中国工艺质量低劣的陈旧看法，不过要想完全改变还很难。