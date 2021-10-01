国台办批台外长“猖狂谋独”

中国大陆国台办昨天（9月30日）点名台湾外长吴钊燮，指他“猖狂谋独”。台湾陆委会回应称，这凸显对岸涉台单位的失格。

国台办发言人在微博上称吴钊燮是顽固台独分子，并指他一段时间来借各种场合、以各种方式疯狂散布台独言论，但他的台独分裂行径是徒劳的，只会积累其罪行。

国台办强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则，台湾对外交往、参与国际组织和区域经济合作机制必须以一个中国原则为前提。中国大陆了解台湾民众对参与国际活动的想法与感受，只要坚持一个中国原则，就可以作出妥善安排。“但极少数‘台独’分裂分子企图以‘参与国际活动’谋‘独’，是绝无任何可能的。”

发言人说：“我们坚决反对台湾地区同我建交国发展任何形式的官方关系，坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织，坚决反对民进党当局以经贸为由进行谋‘独’活动。”

国台办批评“吴钊燮之流上窜下跳为台参与世界卫生大会（WHA）、加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等叫嚣”，是在公然挑战国际社会一个中国原则。

国台办也指他掩盖台独是挑拨两岸对立、制造台海紧张根源这一情况，诬构所谓大陆胁迫，并称“当前两岸关系紧张动荡，完全是民进党当局谋‘独’挑衅造成的”。

国台办发言人说，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，因为以和平方式实现统一，对两岸民众和全民族最有利，但对各种形式的台独分裂活动，大陆绝不手软。

发言人说：“吴钊燮所言所行离不开一个‘独’字，各种伎俩无非一个‘骗’字。正告吴钊燮之流，统一是正道，‘台独’是绝路。”

台湾陆委会回应称，国台办用极其下限的语言，诬蔑谩骂吴钊燮，“这种在国际社会前所未见的言词暴力，只是凸显对岸涉台单位的失格，以及和文明社会的距离有多么的遥远。我们除感遗憾之外，也呼吁北京当局认真审视涉台发言部门究竟出了什么严重问题。”

综合《联合报》和中时新闻网报道，陆委会指北京意图扰乱国际秩序与国际规则、“错误连结其矮化台湾的‘一中原则’政治框架”，只是升高两岸对立，让台湾人民更加反感。

陆委会称，台湾对外参与任何国际组织或区域经济合作等谈判，是台湾既有的权利，台湾的经济实力与竞争力已获多个地区肯定，中国大陆无权置喙，国际社会更不会任由大陆改变国际参与规则。

陆委会说，台湾政府致力维护两岸和平，并称真正破坏台海现状、损害民众利益的是中国大陆。陆委会也呼吁对岸正视两岸现实，停止对台威吓行径，务实理性处理两岸关系。

