新力控股承认流动资金出问题 继续停牌

自9月20日下午3时38分起短暂停牌的新力控股，终于在9月30日深夜发布公告披露停牌内幕。

据第一财经报道，对于中秋节前一日股价暴跌87%，新力控股公告，董事会注意到了价格及成交量的不寻常变动，9月20日的价格下跌、成交量增加，或归因于公司近期面临的挑战及流动资金问题等因素。

从公告披露的内容来看，新力控股股价大跌，确实是外界猜测的大股东质押爆仓导致的。股权质押是常规融资手段，只要不出现极端行情或严重的信用危机，一般不会对上市公司造成财务冲击。然而新力恰恰遇到了信用危机。

公告中确认，新力控股若干股份持有人已订立保证金融资或类似安排，股份已作抵押，在发生境内外逾期付款等事件后，质押股份由债权人出售。

其中，新力控股董事长张园林所拥有的若干股份已作抵押，用于个人融资安排。紧临短暂停牌前，张园林所拥有的1.49亿股股份（占已发行股份总数的4.17%）已被相关债权人出售，以清偿应付款项。

第一财经评论说，一般来说，质押股票在二级市场被强行平仓，很明显会带来股价的大跌，而大股东套现、机构逃之夭夭，这意味着中小投资者损失惨重。

公告中称，紧随出售事项后，张园林已向董事会确认彼仍然拥有已发行无产权负担股份总数的76.73%，且仍为新力的控股股东。

至于究竟是哪些事件触发了债权人出售质押股份，这份公告中也进行了披露。新力承认，由于近期因宏观经济状况，新力面临不曾预期的流动资金问题。

一是新力部分附属公司境内债务逾期未偿还，原应于9月18日支付利息合共3874万元（人民币，下同，816.64万新元）。二是9月20日新力某债权人要求新力偿还其与包括该债权人在内的各方之间的融资协议项下未偿还本金及应计利息，金额为7542万美元（10250.33万新元）。

由于新力未能偿付，9月24日，债权人采取了后续行动，包括已根据以该债权人为受益人的抵押安排就新力若干境外附属公司的股份委任共同及个别接管人，以及上述附属公司的董事已被该债权人提名委任的董事取代。新力称，债权人这一强制行动可能对公司的业务、前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

对于后续如何解决问题，新力称将实施缓解流动资金问题的措施，已委聘法律顾问、财务顾问，评估公司资本结构及流动资金，探讨所有可行的补救解决方案。

同时，新力宣布延迟派付末期股息。今年6月的股东周年大会上，新力股东曾批准派息每股人民币14分，总计人民币4.998亿元。接下来，这笔钱将省下用于应付新力的流动性危机。

新力宣布接下来继续短暂停牌，同时还提醒投资者应注意，其对于最后能否成功实施公告所述缓解流动资金问题的措施尚不确定。

