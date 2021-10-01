中驻印大使称拉帮结伙打压中国图谋注定失败

中国驻印度大使孙卫东呼吁印度坚持战略自主，不加入针对对方的、封闭排他的同盟或准同盟，并强调任何势力把中国视为威胁甚至假想敌、拉帮结伙遏制打压的图谋，注定要失败。

据中国驻印大使馆官网公布的信息，孙卫东周二（28日）在中华人民共和国成立72周年视频座谈会上指个别国家逆潮流而动，为了一己私利，抱持零和冷战思维，大搞封闭排他、针对第三方的意识形态“小圈子”和军事同盟，制造军备竞赛、紧张分裂和集团对抗，将亚太地区变成大国博弈竞技场，把世界搅得不得安宁。他认为，这些做法不得人心，没有出路。

孙卫东也认为，作为邻国，中印两国间出现一些矛盾分歧在所难免，关键是要妥善管控，不因一时一事影响两国关系的整体发展。他说：“我们要将边界问题置于双边关系的适当位置，通过平等协商寻求公平合理和双方都能接受的解决办法。当前两国边境局势总体向缓和方向发展。下一步双方应相向而行，推动局势持续趋稳并逐步从应急处置向常态化管控转变，共同维护边境地区和平与安宁。”

孙卫东呼吁中印两国加强在疫情防控、防灾减贫、能源安全、气候变化等领域沟通协调，维护广大发展中国家的共同利益。

他也认为，中印应拓展互利合作，为两国企业开展投资经营创造公平、公正的营商环境，而不应搞歧视性、限制性做法。

