报告：欧盟应提高稀土永磁产量 减少对华依赖

欧盟资助的一个机构周四表示，欧盟应每年投资多达2亿欧元（3.15亿新元），以提高特种稀土磁铁的区内产量，并减少对中国的依赖。稀土是生产电动汽车电机和风力涡轮机的关键材料。

据路透社报道，欧洲原材料联盟（ERMA）表示，预计到2030年欧盟稀土永磁的产量将达到区内需求的五分之一。作为该计划的一部分，企业可能获得税收抵免。

目前欧盟95%的永磁都是从中国进口，永磁对国防部门和机器人等高科技产品也至关重要。

欧洲原材料联盟的一份报告证实了路透上月的一篇文章，即欧盟正在考虑向当地生产商提供支持，以便它们能够与中国竞争对手展开竞争。欧盟与美国和英国一道，计划发展自己的稀土开采、加工和磁体，以帮助实现减少碳排放的目标。

欧盟和英国承诺到2050年将温室气体净排放量降至零，届时，永磁的需求将激增10倍。

管理ERMA的EIT Raw Materials首席执行官谢弗（Bernd Schäfer）说：“我们必须迅速采取行动。（与中国的）差距越来越大，全球需求也在增加。”

一项关键提议是，应设立一个“过桥基金”，每年提供1.5至2亿欧元帮助项目融资。

报告说，欧盟必须创造一个“公平的竞争环境”，因为由于北京政府的各种补贴，欧洲生产商的永磁售价比中国竞争对手的产品高出20至30%。报告称，相关企业已向ERMA提交了14个拟议项目，价值17亿欧元，将使欧盟永磁产量在2030年前从目前的500吨提高至7000吨。

