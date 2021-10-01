领英在中国屏蔽一些外国记者页面

美国职场社交平台领英（LinkedIn）以个人页面含违禁内容为由，在中国屏蔽一些记者的个人页面。

据美国新闻网站Axios报道，该网站中国新闻记者艾伦-埃布拉希米安（Bethany Allen-Ebrahimian）上个月27日收到来自领英的电邮，得知在中国无法看到她的个人页面。卡塔尔半岛电视台前中国特派员陈嘉韵在隔天得知，领英以相同理由，在中国屏蔽她的个人页面。

受到屏蔽措施影响的其他领英用户也包括曾出书讨论藏族课题的记者兼作家布鲁诺（Greg Bruno）。《华尔街日报》6月曾报道，领英中国版平台屏蔽了至少10人的个人页面，或是删除这些人的帖文。

领英在回复Axios的提问时，并没有说明哪些信息属于违禁内容、违反了哪个中国法律，以及领英内部是否拥有违禁课题清单。不过，领英在声明中称，该平台尊重适用于他们的法律，包括遵守中国对中国版平台的规定。

另据《南华早报》报道，美国参议员斯科特昨天致函领英和母公司微软，要求他们就此事做出解释。

领英是唯一获准在中国大陆境内运营的美国社交平台。《纽约时报》3月引述消息人士报道，中国官方以内容审查不严为由，惩罚领英，除了要求领英进行自我评估之外，也要向中国国家互联网信息办公室提交报告。