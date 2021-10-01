台双十节预演 陆剑二导弹车首亮相

为庆祝台湾双十节，台湾军队昨天凌晨于总统府前举行地面兵力预演，共170辆各式军用车辆通过府前广场，其中雄风系列反舰飞弹车、天弓三型防空飞弹车皆登场，陆射剑二飞弹车也首次对外亮相。

据《自由时报》报道，为展现战力，台湾双十节筹备会以“捍卫台湾”作为主题。台湾军队昨天凌晨共170辆各式军用车辆通过总统府前广场，包含天弓三型、雄风二型与雄风三型飞弹车，陆射剑二车组也首度对外亮相。

陆射剑二为台造天剑二型飞弹的衍生型，由车载发射，具有机动、快速的不对称战力，陆军2019年以“猎隼专案”为名，编列143亿元（新台币，下同，6.98亿新元）采购246枚陆射天剑二型飞弹，29辆飞弹车、六套蜂眼雷达等配套次系统，全案预计在2026年完成，除了在先前年度已编列公开预算，自2022年起将移入特别预算内，待立院审议通过。

台湾部队昨天上午也进行空中“全兵力”预演，47架、共12型机种飞越台北上空；两架陆军CH-47SD重型直升机吊挂旗帜通过总统府上空，随后旋翼机队、慢速机队及三款主力战机组成的快速机队，由北而南依序飞越总统府前上空。

最后，雷虎小组五架AT-3教练机，喷着红蓝白三色彩烟自总统府后方由西向东冲场。