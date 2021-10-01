欠2200亿人民币 河北前首富公司公布还钱方案

华夏幸福9月30日晚间公告，公司初步拟定了债务重组计划，公司2192亿元（人民币，下同，462.28亿新元）金融债务，将通过多种方式妥善安排清偿。

据每日经济新闻报道，华夏幸福发布公告，在地方政府的指导和支持下，公司初步拟定了债务重组计划。公司2192亿元金融债务，将通过以下方式妥善安排清偿：卖出资产回笼资金约750亿元；出售资产带走金融债务约500亿元；优先类金融债务展期或清偿约352亿元；现金兑付约570亿元金融债务；以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿；剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。

华夏幸福另将于2021年10月8日开市起复牌。截至停牌前，华夏幸福股价4.01元，总市值156.94亿元。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加疫情影响，华夏幸福在2021年伊始流动性紧张加剧，并陷入到“股债双杀”的局面中。

今年1月份以来，该公司旗下多只债券下跌，不仅发行的境内债集体下挫，同时其存续美元债也出现异动。随后，华夏幸福被穆迪、惠誉、中诚信等评级机构下调信用评级，引发市场对该公司兑付风险的关注。

2月1日，华夏幸福首度公布了其债务逾期情况。2月2日，华夏幸福董事长，河北前首富王文学在内部讲话中坦言，公司出现了债务偿付问题，新增融资又全面受阻，业务现金流根本无法覆盖偿付需求。可注入的资金，基本枯竭。

对于华夏幸福陷入流动性危机的原因，王文学介绍，公司当下的困境有外部冲击的严重影响，但核心还是内部原因造成的。“第一是错误研判了环京的房地产形势，投资过于集中；第二，新拓区域尚在培育中，效果不及预期；第三，前期扩张激进，管理不够精细；第四，多轮疫情冲击使经营困境雪上加霜。”

半年报显示，今年上半年，华夏幸福实现销售额139.68亿元，较上年同期下降66.69%；营业收入210.68亿元，同比下降43.63%；净亏损94.8亿元。