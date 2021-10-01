林郑十一酒会致辞：香港回到一国两制初心

香港特首林郑月娥今天（10月1日）在中华人民共和国成立72周年酒会上致辞时说，香港现在回到了“一国两制”的初心。

据港府官网刊登的致辞稿，林郑月娥说，只要香港各界坚持维护国家主权、安全、发展利益，确保爱国者治港，港企港商港人在中国大陆发展的机会和空间只会变得更多，为香港经济注入更大动力，也为香港青年人带来更多元的发展。

林郑指出，今年是中国共产党成立100周年的大日子，社会各界过去几个月举办了不少庆祝中国共产党百年华诞的活动，展示了在中国共产党领导下，中国从站起来，到富起来，再到强起来的不断壮大，可以说是提早为今年庆祝国庆节揭开序幕。

她强调，今年的十一对香港来说别具意义，在《香港国安法》实施和选举制度改革后，香港“真正踏上‘一国两制’的正确轨道”，可以说是比回归以来的任何时候都更具备发挥“一国两制”独特优势的条件，更可以积极融入国家发展大局。

林郑称，中国外交部上个月24日发布清单，罗列“美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实”，再次引证了中央去年制定及在港颁布实施《香港国安法》，以及今年完成改革特区选举制度的必要性。港府之后公布的《香港营商环境报告》，则有力说明“外国政客和部分西方传媒的抹黑和诋毁”，并没有动摇香港的固有优势。

林郑月娥也呼吁香港各界持维护国家安全和确保爱国者治港的坚定立场，让国家安心。

另据香港01报道，酒会出席嘉宾包括中联办主任骆惠宁，国安公署署长郑雁雄，全国政协副主席、前特首梁振英，前特首曾荫权，终审法院首席法官张举能，立法会主席梁君彦，以及多名问责官员。全国政协副主席、前特首董建华则没有现身。

香港政府今早8时也在湾仔金紫荆广场举行升旗仪式。升旗礼护旗方队及仪仗队以中式步操进场，到走近旗杆时才换成英式步操，出席者几乎都配戴同款式红色口罩。

香港警方动员超过8000名警员，确保升旗仪式、国庆酒会等活动顺利进行。