BBC前高管入职华为

华为创始人任正非公开发言说要专门去找“高鼻子”（全世界优秀人才）后不久，BBC（英国广播公司）新闻前高管艾伦（Gavin Allen）就在领英宣布已入职华为，并发布了在华为公司门口的自拍照。

据证券时报网报道，艾伦当地时间9月28日在领英写道：“你好，华为，很高兴今天能加入这家全球科技公司担任执行主编...作为一家世界级的信息技术公司的一员，我感到非常自豪。华为是真正重视合作和创新的公司，这是一种永远的创造力。”

艾伦的领英简历显示，他2004年起加入BBC到2021年9月离职，共有17年的BBC工作经历。在这期间，艾伦担任过多档BBC新闻节目的负责人，硕士毕业于剑桥大学历史系的艾伦于2020年完成了哈佛大学肯尼迪学院的学习项目。

值得一提的是，在艾伦加入华为之前，9月1日，法国高等科学研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques，简称 IHES）在官网上宣布，法国数学家、菲尔兹奖得主拉福正式加入华为技术法国公司。

公开资料显示，菲尔兹奖是数学领域的国际最高奖项之一，因诺贝尔奖未设置数学奖，菲尔兹奖被誉为“数学界的诺贝尔奖”。早在2017年，洛朗·拉福格就曾与华为研究人员的交流合作。

早在2019年5月，任正非接受媒体采访时表示，华为在全世界有26个研发能力中心，拥有在职的数学家700多人，物理学家800多人，化学家120多人。

任正非9月28日在华为心声社区签发《敞开胸怀，解放思想，敢于吸引全世界最优秀人才一-任总在2022年优秀人才&“高鼻子”获取工作汇报会上的讲话》一文。

任正非表示，公司处在战略生存和发展的关键时期，华为要进一步解放思想，敢于敞开胸怀吸引全世界最优秀的人才。

任正非指出，华为要成立高级人才定薪科，遵循人才市场竞争规律，要转变过去统一的薪酬体系去招聘全球人才的思路，要对标当地的人才市场薪酬，对高级人才给出又足够吸引力的薪酬包。吸引美国的顶尖人才，就要遵循美国人才市场的薪酬标准。

任正非提出目标：“华为要招一些会使“洋枪洋炮”的“高鼻子”进来，用三五年时间，从以前的“土八路”逐渐走向国际化。”

