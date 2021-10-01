珠澳口岸维持隔离14天 数十外劳露宿关口

澳门昨深夜宣布珠澳口岸于9月30日午夜后，维持现行疫情防控措施，即入境珠海仍需隔离14天。在现场等候过关回乡人士一度与警员争执。澳门政府关注聚集关闸广场人士需求，开放临时收容服务。今日凌晨3时许，约有数十名人在关闸广场露宿。

据澳门日报报道，其中有露宿外劳透露，原收到消息指两地政府或在黄金周前放宽通关限制，因此一早完成核酸检测后，昨晚9时便在关闸广场守候，但遇上维持通关隔离14日的规定。收容中心床位短缺，只好就地露宿一宵，今早继续上班，再作打算。

澳门政府昨晚10时半公布，经与广东省与珠海官员傍晚视像会议后，粤方决定维持目前入境珠海的防疫措施，只有三类人士：珠澳跨境货车司机、殡仪馆接送人员、危重症医疗救治人员，可持24小时内核酸检测阴性结果证明经珠澳口岸入境珠海后实施定点闭环管理或当天往返，其他人士入境后仍要实施14天集中隔离医学观察。

澳门广播电视新闻网报道，措施公布后，不少聚集在关闸广场冀望免隔离通关的人不满，部份人情绪激动与警员理论，警员则手持扩音器公布新措施，呼吁在场人士散去。越接近午夜时分，关闸广场人群一度逐渐增多，有外地雇员表示留澳已花了不少生活费，现在难以维持日常生活，担心变逾期逗留，批评措施太迟公布。

澳门社会工作局表示，关注聚集关闸广场人士的临时安置需求，指有需要人士可前往位于青洲东街34号青洲坊大厦E1的澳门明爱汇应服务中心，登记临时收容服务。中心在条件许可的情况下会尽量作出安排。