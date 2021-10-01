互联网平台“拆墙” 乱码现象仍在

中国对互联网巨头的“外链屏蔽”的整治正在逐步推进。目前抖音、快手、哔哩哔哩、拼多多等互联网热门平台在转发中出现的“乱码”成为普遍现象。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴9月28日宣布旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等App均已接入微信支付，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付。

此后的9月30日，腾讯宣布旗下微信支付已与银联云闪付正式实现线下条码的互认互扫，微信小程序也逐步支持云闪付支付。首批上线小程序包括微信读书、腾讯视频、猫眼、京东、步步高、瑞幸等小程序的部分场景。

记者打开“饿了么”平台测试，确实可通过微信支付付款，而淘宝、天猫、闲鱼、盒马等阿里旗下其余主流App还未支持微信支付。

除支付领域外，就整治“外链屏蔽”的要求，澎湃新闻记者实测了抖音、快手、B站、拼多多等互联网热门APP和微信、QQ、钉钉、飞书的互联互通情况，测试中发现，平台在转发中出现的“乱码”成为普遍现象。

以核心社交软件微信为例，记者9月29日通过微信的一对一群聊分享淘宝链接时，会出现一个跳转页面，点击“继续访问”后才能打开链接。虽然链接可以打开，显示的却是乱码。

在微信、QQ中分享抖音链接时，弹出的也是乱码，然而，通过微信、QQ分享来自拼多多、快手和B站的内容时，显示的却是“内容卡片”，不需网页跳转可以直接打开。

同样是“互联互通”，为何会出现“乱码”和“内容卡片”的区别？有知情人士透露，微信在转发抖音链接时所形成的乱码是由于字节内部的APP设置所导致，与腾讯无关。

字节跳动相关负责人则向记者否认了该说法：“腾讯封禁了抖音分享到微信的接口，并封禁含有抖音域名的链接，为了满足抖音用户分享内容给微信好友的需求，抖音做了技术上的处理，形成乱码。”

该负责人说：“这是因为腾讯不开放分享接口在先，抖音被迫应对，而并非主动、有意设置。目前腾讯依然未开放抖音分享到微信的接口，导致抖音一直不能直接分享给微信好友，只能以乱码形式呈现。这是明显的区别对待。”

面对工信部9月13日的整改要求，腾讯曾经回应：“在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。”声明中特别强调了“以安全为底线”。

对于“互联互通”会对互联网安全产生怎样的影响，华东政法大学竞争法研究中心执行主任翟巍告诉记者：“互联互通不会直接影响互联网安全。这背后主要有两个理由，其一是大平台有相对成熟的监督、识别、防范、处置违法外链的技术手段和监管机制。其二，大平台互联互通之后，可以把之前对违法外链的监管标准规则相互统一，形成系统性管理违法外链的联合机制，这反而有利于强化对违法外链的统合性监管。”

翟巍说：“单纯以防范违法外链为理由拒绝互联互通，缺乏正当性。互联互通从宏观来看有利于强化安全保护机制，而有关责任分担的争议，目前可以考虑在民法典与消费者权益保护法等法律框架下制定相关细化规则，做出定纷止争的规定，明晰划定各方主体的责任范围。”