台立院又上演朝野攻防 蓝委推倒备询台

台湾立法院今天（10月1日）再次上演朝野攻防，国民党团不但占领发言台，也推倒了行政院长苏贞昌备询时所使用的讲台。

综合台湾《联合报》《自由时报》和苹果新闻网报道，苏贞昌今天原本在立法院参与施政总质询。国民党团早上6、7时便占领发言台、备询台与官员席，总质询时间开始时便推倒备询台宣战，部长们无法顺利列席。

立法院长游锡堃早上10时宣布休息后，国民党立委翻倒备询台，并举标语高喊“多数暴力，民主已死”，民进党立委则以“正面对决，报告备询”回应。

国民党团书记长陈玉珍称，总统蔡英文说过，“第一次听不到，可以大声一点；再听不到，可以在大声一点；再听不到，可以翻桌”。民进党团书记长刘世芳则批评国民党团不敢质询、不敢对决。

蔡英文2016年上台前曾说：“我相信未来的政府有这样的雅量，如果第一次听不见，你可以大声一点，第二次再听不见，你可以更大声一点，第三次再不回应的时候，你可以拍桌子。”

苏贞昌对此批评国民党这样乱，让政府空转，连在野的小党都不能行使质询的权利，相信不是人民所乐见。

台湾立法院9月28日曾上演“肉搏攻防战”。蓝营立委要求苏贞昌为“3+11”疫情破口诚恳向民众道歉，两方人马持续爆发口角、推挤。