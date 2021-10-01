专家：黑龙江多名病例居家隔离期仍外出

中国黑龙江9月30日新增本土确诊病例10例。专家指出，当前密切接触者管理仍需进一步加强，多名病例在居家隔离期间存在外出自由活动现象。

据中国央视报道，黑龙江在此前的9月28日、29日，新增确诊病例连续两天保持在个位数。这表明疫情有所反弹。国务院联防联控机制赴黑龙江工作组专家研判认为，整体疫情仍存在不确定性，处于胶着对垒状态，仍需加大疫情防控力度。

目前，哈尔滨市正在进行第四轮全员核酸检测工作。前三轮全员核酸检测共检出阳性结果15例，为防控疫情赢得了时间、争取了主动。

虽然新增感染者大多来自隔离点的密接和次密接，但还有少数病例发生在社区，是通过全员核酸筛查发现的，这提示流调协查及密接者管控工作仍需加强。本次疫情具有较为明显的空间聚集性，在疫情“风暴眼”巴彦县兴隆镇，其病例占总报告病例数的75%以上。

值得注意的是，目前疫情已波及哈尔滨中心城区香坊区、南岗区和松北区，疫情扩散的风险在加大。

专家指出，当前密切接触者管理仍需进一步加强，多名病例在被确定为密切接触者后仍居留在家中，次日才被转运到集中隔离点。多名病例在居家隔离期间存在外出自由活动现象。集中隔离人员的健康监测工作仍需加强，存在有人在集中隔离期间出现症状但未被及时发现情况。

医疗救治方面，目前，所有患者都集中在黑龙江省冠病救治中心治疗，除一位重症患者，其他都是普通型和轻型。