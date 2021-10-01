50多家酒店被要求下架？携程被举报涉“二选一”

“十一”假期第一天，“周末酒店”度假应用实名举报携程滥用市场支配地位实施二选一，涉嫌垄断。

据《新消费日报》报道，“周末酒店”度假APP10月1日在其平台上发出实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

对此，记者联系到周末酒店首席市场官郭为文，后者反映：“近三年来，携程曾陆陆续续要求酒店从周末酒店平台上下架，但这次最为严重。十一前夕，接连有50多家酒店告诉我们，携程要求其在周末酒店平台下架，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制，其中不乏国际高星酒店集团。”

上海段和段律师事务所律师刘春泉说，上述举报目前只是一面之词，需举报方拿出确凿证据，及相关部门调查核实，最终由执法或者司法机关认定。

据了解，周末酒店属于上海浩颐国际旅行社有限公司，是一家“以社交电商构建的酒店度假产品平台”，产品包括酒店预定券、酒店与景点打包产品等。

目前，周末酒店产品与携程形成交叉的主要集中在高星酒店，即携程平台上五星及以上酒店。

郭为文透露：“携程是通过口头或者微信方式，通知酒店下架，否则就影响这家酒店在携程的推荐流量等情况。”“周末酒店”已收到50多家酒店下架合作产品要求。

此前，多家OTA平台都在预测报告中提及，高端度假酒店是“十一”假期热门选择。飞猪公关经理郭钰曾在采访中说，由于短途游需求较高，今年国庆的“沉浸式酒店度假”趋势显著，该平台国庆酒店预订量增长超100%，近郊的度假型酒店、高品质的乡村民宿预订非常火爆。

关键节点下架酒店，也导致周末酒店产生不可逆的损失。据郭为文透露，此次事件导致“周末酒店”在国庆假日高峰段无法正常售卖这些酒店的产品，预计直接损失近百万元。

周末酒店则在举报内容中表示，携程旅行网在无正当理由情况下，限制酒店供应商与其他平台合作的行为，是一种典型的利用大平台优势进行垄断，严重违反《反垄断法》。

郭为文担心，此次携程要求酒店方“二选一”只是一个开始，同时在周末酒店和携程上架的高星酒店还有600至700家，未来的合作充满不确定性。“

郭为文表示，目前已经收集了相关证据，保留诉讼的权利。

有行业资深律师分析说，携程是否涉及“二选一”，这需要认定该平台是否达到市场支配地位，另一方面，需要明确这些酒店是否与携程签署了独家合作合约。

从此次事件可以看出，周末酒店在一定程度上触动了携程度假酒店业务的敏感神经。一直以来，酒店业务都是携程的核心竞争优势之一，但在疫情影响下，出国游停摆，越来越多的平台将焦点放在中国国内酒店资源，不断对携程的传统优势资源发起挑战。

其中，美团、飞猪在资源把控上优势更为明显。今年二季度，美团酒店业务订单量6790万、间夜量7290万，均为行业第一。飞猪也已经与万豪、天合联盟、小猪短租等在内的酒店、航司、民宿短租公司等建立合作伙伴关系，部分酒店集团已经与飞猪互通会员体系。

行业“内卷”下，携程也面临着边复苏边亏损的处境。不久前发布的财报显示，2021年二季度，携程营业收入58.92亿元（人民币，下同，12.43亿新元），同比增长86.34%；净亏损6.47亿元，去年同期净亏损4.76亿元；经调整EBITDA 9.16亿元，去年同期为1.24亿元；今年一季度净利润为18亿元。

郭为文猜测，携程有意收紧高星度假酒店的资源，巩固OTA第一把交椅的位置。“周末酒店可能在高端度假酒店上面，抢占了一部分携程的份额。”