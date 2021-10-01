分析：中国市场第三季饱受打击 熊影幢幢

中国市场上个季度出现了有史以来最严重的跌势之一，能源价格暴涨，而且各国银行开始关闭货币刺激龙头的迹象越发明显，这些都对全球市场造成冲击。

路透社发表评论文章称，中国的监管打击使其市场损失了一万亿美元（约1.36万亿新元），并使阿里巴巴等巨头暴跌30%，创下其有史以来表现最糟糕的一个季度；而作为全球最大高收益债券发行者之一的房地产公司中国恒大正处于违约的边缘。

同时，MSCI明晟全球市场指数将迎来去年年初疫情开始造成冲击以来的首次季度下跌。债券在缩减刺激的风声中在9月表现脆弱，而避险的美元则有望创出2015年以来表现最佳的年份。

与此同时，在商品和运输成本大涨的背景下，通胀正在加速。天然气自7月以来上涨了近60%，今年迄今飙升了120%，咖啡连续第二个季度上涨25%，货运成本又升高了40%。

路透社的评论指出，美元上涨也使其他新兴市场的日子更难过，智利、巴西和秘鲁的货币在第三季跌幅介于7%至9%不等。

巴克莱的欧洲股票主管伊曼纽尔·考（Emmanuel Cau）认为，市场价格正在反映“金发女孩（Goldilocks）”情景即将结束，即增长和通胀既不太高也不太低的情景，因此投资者应该提防熊市的来临。

伊曼纽尔·考说：“第三季的结束在某种程度上预示着央行开始转变政策将带来什么。”随着投资者从科技等行业转向银行和能源等所谓的价值股，将出现“残酷的更替”。“人们还需要考虑到，中国的经济增长在未来会更加疲软。”

路透社的报道称，最大的戏剧性事件发生在中国市场，中国对科技、数字和营利性教育企业的整治加深，随后是恒大的溃败。这一切导致了中国股市近万亿美元的缩水，恒大股价暴跌70%，任何投资于高收益中国公司债的投资者，资产都受到了14%的打击。

中国的担忧致使MSCI明晟新兴市场股票指数在经历了五季上涨后，回落了近10%，相对于华尔街，表现逊色程度达到令人瞠目的30个百分点。

瑞士资产管理公司Mirabaud的米勒汉姆（William Mileham）说：“这是中国股市历来最具价值破坏性的时期之一。”他并认为，监管压力可能不会就此结束。

全球股市在第三季季底显得情势混乱，MSCI明晟全球市场指数全季下跌约1%，为2020年初以来首次录得季线下滑。债券收益率走高已在股市资金引发一波惨烈的轮动，投资组合经理人抛售成长股及科技股，转入银行及油气股。

纳斯达克指数第三季下跌2%，但光是9月就下挫4.5%，不少分析师建议客户买进价值股，减少在FAANGS的曝险。就连亚马逊也下跌。

法国兴业银行欧股策略部门主管卡洛扬（Roland Kaloyan）说：“现在这段时间建立投资组合的挑战性非常高。在此同时，你会希望对收益率升势拥有敞口，又想对冲收益率升势风险，为投资部位对冲中国增长放缓的风险。”

