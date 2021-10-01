富士康赴美造车 或为苹果汽车代工

全球科技公司富士康周四宣布，将以2.3亿美元（3.13亿新元）的价格收购美国电动汽车初创公司洛兹敦汽车公司（Lordstown Motors）位于俄亥俄州的一个皮卡组装工厂，该工厂还将支持富士康在美国的另一个合作伙伴Fisker。分析认为，富士康大举转型赴美造车，更大的可能性是为其长期客户苹果公司未来的汽车代工做准备。

据第一财经报道，富士康公告，这笔交易将帮助该公司提前实现在北美建立电动汽车产能的目标。除了收购Lordstown工厂之外，富士康还将投资5000万美元购买洛兹敦的股权。该消息推动Lordstown股价收盘上涨8.4%，盘后交易继续上涨10%。

富士康是全球最大的合同电子制造商，也是苹果iPhone的最大的组装厂商。根据协议计划，双方将在2022年初之前制造数量有限的车辆以进行测试和监管批准。

科技公司进入汽车制造领域被认为是“走捷径”，这也将加剧它们与传统汽车厂商的竞争。除了富士康之外，近期包括小米在内的科技公司都涌入智能电动汽车领域。

第一财经评论说，富士康大举转型赴美造车，更大的可能性是为其长期客户苹果公司未来的汽车代工做准备。

苹果汽车作为备受市场关注的下一个重磅产品，有望在2025年左右推出。苹果公司正在积极寻求合作伙伴，作为其长期供应商的富士康胜算很大。

苹果早在2014年就启动了“泰坦”（Titan）造车计划，笔者从业内了解到，该公司与欧洲、韩国汽车制造商曾进行过反复谈判，但进展并不顺利，近年来反而导致了汽车团队人才的大量流失。

就在上个月，2018年从特斯拉加入苹果公司的汽车负责人道格·菲尔德（Doug Field）也正式宣布离职加入福特汽车。

外界还曾猜测苹果是否能与特斯拉合作，不过，这种合作的可能性并不大，因为两家企业都在科技行业非常强势。而要苹果的汽车供应商，本身的品牌不需要多强大，但必须要学会服从。

富士康虽无独立造车经验，但近十年来从涉足传统汽车零部件开始，逐渐切入电动汽车业，并紧跟行业发展节奏，布局电池、电机等核心三电技术；随着汽车智能化兴起，富士康又加大对芯片、软件的投资，推出以软件定义、开放的电动车平台。

今年1月，富士康与吉利成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务，包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。

外界将富士康与吉利的合作视为富士康布局中国电动车市场的重要举措。而富士康当前又赴美造车，应该是为了抢占美国市场，进一步拓展全球电动车市场。