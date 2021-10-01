立陶宛通过修法 为设驻台经贸代表处开绿灯

立陶宛国会昨天通过修法，为政府在未设立正式外交代表机构的国家地区设立经贸代表处奠定法律基础，这些地区包括台湾。

据台湾中央社报道，立陶宛经济暨创新部长阿尔莫奈特（Ausrine Armonaite）介绍，东亚及东南亚市场有许多未开发的机会；立陶宛致力与台湾、韩国、新加坡、印尼及其他地区发展贸易和投资关系。国会通过修法让立陶宛有条件与发达的海外市场建立更紧密的经济关系，并在高科技及创新领域强化合作。

她也提到，出口业者可望有更多发挥空间，立陶宛也可期待迎来更多外国直接投资。

立陶宛政府今年稍早宣布，驻台经贸代表处预计年底前开始运作。

法律生效后，立陶宛经济暨创新部将征选驻台经贸代表处首长。阿尔莫奈特8月接受采访时说，驻台经贸代表处的主管单位是经济暨创新部，首长将是经济暨创新部的职业文官。

对于立陶宛提升与台湾关系引发中国大陆不满，她重申立陶宛和欧洲联盟（EU）一样，都尊重中国大陆的国内及外交政策。欧盟与台湾有强健连结及经贸关系：台湾是欧盟在亚洲的第六大贸易伙伴，欧盟是台湾第五大市场；许多欧盟成员国在台湾设有办事处，同为欧盟国家的立陶宛期待加入阵容。

台湾方面，台湾发展委员会主任委员龚明鑫预计率领约65人的经贸投资考察团，10月20日搭乘航空包机访问斯洛伐克、捷克及立陶宛。他昨天在立法院回应立委提问介绍，访团主要目标是考察与相关国家的产业合作机会，双方政府也将讨论如何建构未来双边会谈机制。