消息：中国要求矿企超出限额也要继续产煤

消息人士透露，中国领导层要求国有矿企到今年底全力生产煤炭，即使超出年度限额也要继续全力产煤。

据彭博社今天（10月1日）报道，知情人士称，中国领导层本周在北京举行的紧急会议上除了强调全力生产煤炭之外，也强调通过其他措施，紧急今年冬天的能源供应。消息人士也说，提高中国国内动力煤产量至关重要。

彭博社早前也引述消息人士报道，中国副总理韩正在其中一个紧急会议上要求国内最大的国有能源公司，包括来自煤炭、电力和石油领域的企业，不惜一切保障今年冬季的供应。

21经济网早前在社论中说，中国主力煤矿要严格按照核定产能生产，不可超负荷、超能力运转，同时受制于环保和安全等检查影响，当地煤炭产量增长受阻。部分地区实施煤管票限制，也抑制了产量提升。

中国能源公司国家能源集团昨天（9月30日）在微信上公布，董事长王祥喜在前天召开的会议上要求努力稳产稳供稳价，煤炭生产单位四季度按照全年核定产能的1/4安排生产，努力做到全面达产、全力增供。外购煤单位要千方百计提高外购煤长协合同兑现率，最大化组织资源。

电力生产单位也要全面加强设备检修和运行维护，并提前备足冬季用煤，将东北区域警戒线以下的电厂库存提升到合理水平，坚决避免关键时刻出现缺煤停机等严重事件，切实保障人民群众温暖过冬。

另一家能源公司国家电力投资集团昨天也在微信上公布，公司今年四季从内蒙古东部提供中国东北的煤矿产量将不低于总量的50%。

另据新华社报道，总理李克强昨天告诉新任驻华使节，中国将维护产业链供应链稳定，保证能源电力供应，保障基本民生。