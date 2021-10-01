下午察：当爱国成了一门生意

今天是中国国庆，不知道是否经过精心策划，中国短视频平台抖音上个星期突然涌现了一堆“爱国”视频。视频的内容分两组：

第一组，是不同的“老外”在分享自己在中国生活的“亲身经历”：去银行在门口见到保安，居然都不带枪，于是通过视频告诉身在异国的老妈，中国是最安全的国度……

第二组，是不同的中国男女播主不约而同分别去到中朝边境线旁开播，因为过去200米就是朝鲜，边防特警官兵表示担心播主的安全，在播主拍摄视频时，排成人墙将播主挡在身后，令播主非常感动。然后进入高潮，播主几乎是众口一词地说：“作为一名中国人我太骄傲了。我想着流离失所的叙利亚难民，炮火连天的阿富汗。我再想想咱们国家的国泰民安。我能生在这样一个国家，我感到无比自豪，这是我们每一个中国人的福气……”

这些由多人亲自讲述的视频，都打上统一的标题：《我们没有生在和平年代，是生在了一个好国家》。

如果上述两组视频个别只有一个人拍了流传开来，给人们的感觉可能会不太一样。但只见这些男男女女对着镜头，共同讲述一个“自己的故事”，情节、语言大同小异，关键部分甚至一字不差，编造的痕迹太明显。

很搞笑的是，有播主连基本地理常识都有问题，把中朝边境讲成中日边境：“前方200米就是日本。”但日本距离中国大陆最近的地方，是上海到九州，有694.5公里。播主摆明是照剧本宣读。

爱国变成一场廉价的买卖

除了不少网民被恶心到，共青团中央微信公众号本周二（9月28日）也发文《“爱国生意”当休矣》，批评了这个自媒体贩卖“爱国情怀”的现象。

文章指出，为了博取眼球，视频主播编造着“爱国流量故事”，把爱国变成一场廉价的买卖，消费人们的爱国情怀，令人不耻。这种冠冕堂皇打着“爱国”的旗号，实则收割人们情感赚取流量的做法，无疑是对爱国情感的亵渎。

文章也写道：“说白了，这就是一种低级红。把赞美建立在伪造证据的基础上，造出一些让自己热血沸腾的正能量谣言，我们多强大，敌人多弱智。我们的强大，有很多信息可支撑，不需要虚构假新闻。”

抖音方面闻风而动，迅速将相关内容下架，并给出了请勿借用“爱国情怀”进行营销的提示。

其实，类似这种统一文本、统一策划、各地网民或主播配合操作的“爱国行动”，并非首次在中国上演。去年冠病疫情期间，突然就启动了一波热心民众跑到派出所“扔下一万元就走”的爱国小戏剧，还有，社交媒体平台上也集中上了一波居住在世界各地的中国侨民向往回国的文章。

爱国：中国最好做的生意

“在中国，最好做的生意，叫爱国生意”，几年前互联网上就有段子如此说，还总结出爱国大V营销号的八大套路。

中国官方多年来倡导爱国、宣扬正能量，小粉红、爱国网军已经成为现象级的存在。操作内容的“MCN公司”（自媒体网红运作公司）团队，看哪一种内容能火就制造出哪一种内容，而互联网上几乎人人都知道“掌握财富密码”这一词：浮夸地高喊爱国爱党，或是不断制造“境外势力又攻击中国，我们应强硬还击”等内容，诉求网民的爱国情感认同，就能吸引流量，为自己多挣钱。所以为了吸引更多粉丝，赚更多钱，很多自媒体都自觉地向爱国方向靠拢，努力把自己塑造成一个爱国者，但这个形象往往更多的是一种表演。

今年7月因金融诈骗被捕的中国金融财经大V黄生，一度坐拥500万粉丝。他演的角色就是反美爱国派，有人做过统计，在他的笔下，美国三个月内崩盘了20次，日本重大失败了15次。他以粉丝为对象成立了喜投网P2P平台，但其实经营的就是简单的庞氏骗局，靠不断投入的后续资金弥补先前的亏损，最后拖欠5000多名投资人逾6亿元人民币（1.26亿新元）资金无法兑付。但是成千上万的粉丝心甘情愿地上当，就因为黄生是所谓的爱国大V，他们结果就成了被割的爱国韭菜。

假爱国大V和真爱国粉丝

中国“低级红”现象一直存在，官方过去并非没有出手打击过，最近被官媒严厉批评的拉闸限电“大棋论”，也被说成是“低级红”“高级黑”的一种。但在现实中，假爱国大V容易打，要怎么处置真爱国的粉丝，则有如走钢丝。以上述《我们没有生在和平年代，是生在了一个好国家》的系列视频来说，低不低级，网民恐怕还各有看法：有的播主就获得了高达数十万的点赞，数万条“感动”留言。

针对共青团的文章，也有网民质疑为何风向突变，甚至讽刺说：“韭菜可是核心国有资产，只许你官媒做这门生意吗？”“都知道是谁在做爱国生意。谁是始作俑者。谁动不动就给人扣不爱国的帽子。”“爱国生意鼻祖不是共青团吗？”更有网民说，要查就得从爱国电影《战狼》导演吴京查起。

有人提出，诸如“大棋论”等阴谋论喧嚣尘上，深入民心，也跟当局决策不透明、信息与数据披露不足有关。以地方上这阵子限电为例，央视说限电的原因是短时间内煤价暴涨，而《人民日报》的说法是有些地方为了环保指标瞎限电，但两者均未提供得出结论的证据，包括数据与采访调研。在这种情况下，听起来充满玄机又诉诸受众爱国情感的“大棋论”，便有了市场。