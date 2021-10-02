大陆38架次军机进入台防空识别区 历来最多

中国大陆在十一国庆当天共派出38架次军机进入台湾西南防空识别区，是台湾国防部公布解放军动态以来架次最多的一次。

台湾空军司令部昨天（1日）两次公布进入台湾西南空域防空识别区的大陆军机情况。

昨天傍晚发布在台国防部官网的动态称，当天共有25架次大陆军机进入台西南防空别区，包括18架次歼16战机、一架次运8反潜机、两架次轰6战机、四架次苏愷30战机。

据台湾《联合报》报道，空军司令部随后在深夜再度发布讯息，指夜间又有10架次歼-16战机、两架次轰-6战机、一架次空警-500机，持续侵扰西南防空识别区，且歼-16战机伴随轰-6机直接穿出巴士海峡抵台东岸外海后返航，明显为攻击队形，“挑衅威胁风险奇高”。

台湾空军依照惯例，派遣空中巡逻兵力应对，进行广播驱离、防空导弹追踪监控。

自台湾国防部去年9月17日在官网发布大陆军机动态以来，此前的最大规模纪录为今年6月15日的28架次大陆军机进入台防空识别区。

另据台湾中央社报道，台湾前空军副司令张延廷分析说，大陆在国庆当天派大批军机扰台政治意涵重，显示中共有向国内交代的压力，除对台展现强硬态度，也向在南中国海与台海的国际演习表态。

台国防部智库、国防安全研究院学者舒孝煌则指出，美国、英国与澳大利亚军舰将进入南中国海参加“2021五国金禧”联合军事演习，届时将是三国组成的三方安全伙伴关系（AUKUS）首次合体，而AUKUS摆明针对中国大陆，大陆此刻派遣大批军机扰台，多少有示威意味。