秦刚：中美正在磨合中寻找新相处之道

中国驻美国大使秦刚说，中美正在磨合中寻找新的相处之道。他将继续与美国各界加强接触，让美方认识到中美合则两利、斗则俱伤。

据央视新闻报道，秦刚当地时间9月30日在央视总台北美总站接受总专访时说，当前中美关系还处在一个十分困难的时期，需要花很大的气力，做很多的工作。

谈及就任大使以来的工作，秦刚认为，中美两国正在“磨合”当中，正在寻找新的相处之道，他本人将致力于让这一磨合更加平稳，少些剧烈。

秦刚说，他在赴任至今的两个月内见了美国各界很多人士，他深刻地体会到，支持中美关系发展，支持中美两国加强交往与合作的人，在美国还是大有人在的。

他称，很多人明确地反对中美脱钩，反对中美对抗，特别是在美国的工商界、教育界、民间、地方，能够非常强烈地感受到这种声音、这种愿望。他们希望中美关系能够尽快地好起来。但与此同时，他也感觉到，对中国的偏见误解还是广泛存在的，甚至有些人不愿意看到中国好，不愿意看到中美关系好，这部分人，他们的能量和声音也还是不小的。

秦刚说，他将和美国各界加强接触，传递中国的声音，要向美国各界讲清楚，中美合则两利、斗则俱伤这个道理。他认为，美国有一些有识之士不愿意看到中美关系陷入到今天这样的状况，他们坚信对中国施压、对抗是行不通的。

秦刚说，发展中美关系是一个双方磨合的过程，中国有句老话“不打不成交”。这个磨合现在还在进行中，通过磨合来重新发现对方，重新认知对方，从而找到一个如何相处之道，这就是中方所主张的。秦刚认为，中美应该相互尊重、合作共赢、和平共存。